アヤックス板倉滉が77日ぶりに復帰! チーム事情でアンカー起用、板倉と代わった冨安健洋は無念のドグソ退場
[4.11 オランダ・エールディビジ第30節 ヘラクレス 0-3 アヤックス]
オランダ・エールディビジは11日に第30節を行った。日本代表のDF板倉滉とDF冨安健洋が所属する2位アヤックスは敵地で最下位ヘラクレスと対戦し、3-0で勝利。板倉はアンカーとして先発入りし、後半21分までプレーした。冨安は板倉に代わってピッチに入ったが、約10分後にレッドカードで退場処分となった。
負傷が続いていた板倉は前節、約2か月ぶりにベンチ入り。今節に待望のスタメン入りを果たした。試合に出場するのは、途中出場した1月24日の第20節・フォレンダム戦以来77日ぶり。スタメンとして出場したのは同月17日の第19節のゴー・アヘッド戦以来となった。
板倉は4-3-3のアンカーとして起用された。試合前の『ESPN』のインタビューで、オスカル・ガルシア監督は起用理由に言及。MF陣に負傷者が多いことに触れ、「彼はプレーする準備ができている。フル出場とはいかないかもしれないが、様子を見たい」と語る。「我々にはMFがあまりいない。そして彼はすでに6番としてのプレー経験がある」と、アンカーとしての板倉のプレーに期待を寄せた。
アヤックスは前半16分に先制。板倉がさっそく得点に絡む。自陣付近で相手のパスミスを拾うと、ボールを運びながら中盤に縦パス。MFオスカル・グロフが落として、MFジョルシー・モキオが最前線にロングパスを飛ばすと、FWミカ・ゴドツが飛び出したGKの頭上を越えるループシュートを決め切った。
先制の1分後、アヤックスはFWスティーブン・ベルフハイスが左足シュートを決め、2-0と点差を広げる。後半2分には板倉も含めたパスワークから最前線につなげると、再びベルフハイスがゴールを決め、3-0とした。
アヤックスは後半21分に最初の交代カードを切る。板倉を下げ、冨安がそのままアンカーに入った。冨安は足を痛めて途中交代した3月22日の第28節・フェイエノールト戦となる2試合ぶりの出場となった。
後半31分、アヤックスはピンチを迎える。DFユーリ・バースが飛び出した隙にFWレキンチオ・ゼフイクに裏を突かれる。フォローした冨安がゼフイクを止めるべくユニフォームを引っ張ってしまい、イエローカードが出された。さらに、ビデオ・アシスタント・レフェリー(VAR)の介入を経て主審がモニターチェック。冨安は決定的な得点機会の阻止とみなされ、レッドカードで退場となった。
数的不利となったアヤックスだが、そのまま点差を守り切る。3-0で試合終了し、3試合ぶりの白星を手にした。
オランダ・エールディビジは11日に第30節を行った。日本代表のDF板倉滉とDF冨安健洋が所属する2位アヤックスは敵地で最下位ヘラクレスと対戦し、3-0で勝利。板倉はアンカーとして先発入りし、後半21分までプレーした。冨安は板倉に代わってピッチに入ったが、約10分後にレッドカードで退場処分となった。
板倉は4-3-3のアンカーとして起用された。試合前の『ESPN』のインタビューで、オスカル・ガルシア監督は起用理由に言及。MF陣に負傷者が多いことに触れ、「彼はプレーする準備ができている。フル出場とはいかないかもしれないが、様子を見たい」と語る。「我々にはMFがあまりいない。そして彼はすでに6番としてのプレー経験がある」と、アンカーとしての板倉のプレーに期待を寄せた。
アヤックスは前半16分に先制。板倉がさっそく得点に絡む。自陣付近で相手のパスミスを拾うと、ボールを運びながら中盤に縦パス。MFオスカル・グロフが落として、MFジョルシー・モキオが最前線にロングパスを飛ばすと、FWミカ・ゴドツが飛び出したGKの頭上を越えるループシュートを決め切った。
先制の1分後、アヤックスはFWスティーブン・ベルフハイスが左足シュートを決め、2-0と点差を広げる。後半2分には板倉も含めたパスワークから最前線につなげると、再びベルフハイスがゴールを決め、3-0とした。
アヤックスは後半21分に最初の交代カードを切る。板倉を下げ、冨安がそのままアンカーに入った。冨安は足を痛めて途中交代した3月22日の第28節・フェイエノールト戦となる2試合ぶりの出場となった。
後半31分、アヤックスはピンチを迎える。DFユーリ・バースが飛び出した隙にFWレキンチオ・ゼフイクに裏を突かれる。フォローした冨安がゼフイクを止めるべくユニフォームを引っ張ってしまい、イエローカードが出された。さらに、ビデオ・アシスタント・レフェリー(VAR)の介入を経て主審がモニターチェック。冨安は決定的な得点機会の阻止とみなされ、レッドカードで退場となった。
数的不利となったアヤックスだが、そのまま点差を守り切る。3-0で試合終了し、3試合ぶりの白星を手にした。
ボランチとしてピッチに入った冨安健洋が— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) April 11, 2026
プロフェッショナル・ファウルで一発レッド
ピッチを去る際には板倉が労う姿も
エールディヴィジ第30節
⚔️ ヘラクレス v アヤックス
https://t.co/mwfNQLWHN1 pic.twitter.com/hH4Kkv2ANG