劇的同点被弾も…83日ぶり復帰戦でアシストの久保建英にソシエダ指揮官「とてもポジティブ」
[4.11 ラ・リーガ第31節 ソシエダ 3-3 アラベス]
ソシエダMF久保建英が11日、ラ・リーガ第31節のアラベス戦に後半9分から途中出場し、左ハムストリングを痛めた1月18日の第20節バルセロナ戦(○2-1)以来83日ぶりの公式戦復帰を果たした。同15分にはヘディングでの折り返しでFWオーリ・オスカールソンのゴールをお膳立てし、さっそく復帰後初アシストを記録した。
久保は2-2で迎えた後半9分、ホームのスタンディングオベーションに迎えられながら途中出場。するとすぐにスコアを動かした。同15分、右サイドからMFカルロス・ソレールがFKをゴール前に入れ、これは相手にクリアされたが、こぼれ球を拾ったMFゴンサロ・ゲデスがクロスを配球。久保はファーサイドに走ってラインギリギリでヘディングすると、折り返したボールをオスカールソンが押し込んだ。
久保はこれが今季4アシスト目。左ハムストリングに肉離れを負ったバルセロナ戦の前は3試合で1ゴール2アシストの活躍を見せていたなか、復帰後もしっかりと結果を出した。もっともその後は、久保がドリブル突破と狭いスペースのパスで打開するシーンこそあったものの、決定機は作れず。後半45+4分にMFセルヒオ・ゴメスが危険なタックルで退場処分を下されると、同45+6分に追いつかれ、3-3の引き分けに終わった。
それでも久保にとっては大きな一歩。ペッレグリーノ・マタラッツォ監督は試合後、久保のパフォーマンスについて「良かった。試合にうまく入れていたし、彼が入ってからの10分間はチームの内容も良くなった」と称え、「リズムを取り戻すにはもっと時間が必要だったが、とてもポジティブだった」と高評価を下している。
ソシエダは18日、コパ・デル・レイ(スペイン国王杯)決勝でA・マドリーと対戦。アラベス戦をハムストリングの違和感により欠場したFWミケル・オヤルサバルは「リスクを冒さない」ための温存で「決勝戦には問題なく出場できる」といい、久保にとってのプロキャリア初タイトルに期待がかかる。
ソシエダMF久保建英が11日、ラ・リーガ第31節のアラベス戦に後半9分から途中出場し、左ハムストリングを痛めた1月18日の第20節バルセロナ戦(○2-1)以来83日ぶりの公式戦復帰を果たした。同15分にはヘディングでの折り返しでFWオーリ・オスカールソンのゴールをお膳立てし、さっそく復帰後初アシストを記録した。
久保は2-2で迎えた後半9分、ホームのスタンディングオベーションに迎えられながら途中出場。するとすぐにスコアを動かした。同15分、右サイドからMFカルロス・ソレールがFKをゴール前に入れ、これは相手にクリアされたが、こぼれ球を拾ったMFゴンサロ・ゲデスがクロスを配球。久保はファーサイドに走ってラインギリギリでヘディングすると、折り返したボールをオスカールソンが押し込んだ。
それでも久保にとっては大きな一歩。ペッレグリーノ・マタラッツォ監督は試合後、久保のパフォーマンスについて「良かった。試合にうまく入れていたし、彼が入ってからの10分間はチームの内容も良くなった」と称え、「リズムを取り戻すにはもっと時間が必要だったが、とてもポジティブだった」と高評価を下している。
ソシエダは18日、コパ・デル・レイ(スペイン国王杯)決勝でA・マドリーと対戦。アラベス戦をハムストリングの違和感により欠場したFWミケル・オヤルサバルは「リスクを冒さない」ための温存で「決勝戦には問題なく出場できる」といい、久保にとってのプロキャリア初タイトルに期待がかかる。