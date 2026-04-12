ラ・リーガ 25/26の第31節 セビリアとアトレチコ・マドリードの試合が、4月12日04:00にラモン・サンチェス・ピスフアンにて行われた。

セビリアはルベン・バルガス（MF）、アコル・アダムズ（FW）、アイザック・ロメロ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアトレチコ・マドリードはアレクサンデル・セルロート（FW）、アレックス・バエナ（MF）、ティアゴ・アルマダ（MF）らが先発に名を連ねた。

10分に試合が動く。セビリアのアコル・アダムズ（FW）がPKを決めてセビリアが先制。

しかし、35分アトレチコ・マドリードが同点に追いつく。フリオ・ディアス（MF）のアシストからハビエル・ボニャル（DF）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

だが、45+2分セビリアが逆転。ルベン・バルガス（MF）のアシストからネマニャ・グデリ（MF）がヘディングシュートを決めて2-1と逆転する。

ここで前半が終了。2-1とセビリアがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、そのまま試合終了。セビリアが2-1で勝利した。

なお、セビリアは36分にマヌ・ブエノ（MF）、67分にフアンル・サンチェス（DF）、88分にネマニャ・グデリ（MF）、90+6分にジェラール・フェルナンデス（FW）に、またアトレチコ・マドリードは44分にフリオ・ディアス（MF）、75分にアレックス・バエナ（MF）、82分にアントワヌ・グリーズマン（MF）、90+5分にMorcillo Javier（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-12 06:10:28 更新