リーグ・アン 25/26の第29節 レンヌとアンジェの試合が、4月12日04:05にロアゾン・パークにて行われた。

レンヌはブレール・エンボロ（FW）、エステバン・ルポール（FW）、ムーサ・アルタマリ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアンジェはアミン・スバイ（MF）、ランロワ・マシヌ（FW）、ハリス・ベルケブラ（MF）らが先発に名を連ねた。

12分に試合が動く。アンジェの選手によるオウンゴールによりレンヌが先制。

さらに25分レンヌが追加点。バランタン・ロニエ（MF）のアシストからムーサ・アルタマリ（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とレンヌがリードしてハーフタイムを迎えた。

62分、アンジェは同時に2人を交代。ルイス・ムートン（MF）、ランロワ・マシヌ（FW）に代わりピエリック・カペル（MF）、プロスペル・ペテ（FW）がピッチに入る。

65分、アンジェのリリアン・ラオリゾア（DF）のアシストからプロスペル・ペテ（FW）がゴールを決めて2-1と1点差に迫る。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、レンヌが2-1で勝利した。

なお、アンジェは15分にウスマン・カマラ（MF）、72分にマリユ・ルエ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-12 06:11:03 更新