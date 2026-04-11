イタリア出身デザインデュオ アルカロールのエキシビションが開催　ヨシロットンが監修

表参道の「シボネ（CIBONE）」が、イタリア出身のデザインデュオ アルカロール（alcarol）の新作家具の発売に合わせたエキシビションを開催する。空間と映像、ヴィジュアル構成はヨシロットン（YOSHIROTTEN）率いるデザインスタジオ「ヤール（YAR）」が手掛ける。会期は4月17日から5月10日まで。

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アルカロールは、インテリアデザイナーでプロトタイピストのアンドレア・フォルティと、同氏のパートナーで芸術修復家の経験を持つエレオノラ・ダル・ファッラによるデザインデュオ。ヴェネチアとドロミテ山の間にアトリエを構え、自然豊かなアトリエ近郊で見つけた木材や岩石といった自然物をもとに、ひび割れや苔、風化の痕跡を丸ごと活かしたテーブルやスツールなどを手掛ける。

同エキシビションは、宇宙をテーマにした家具コレクション「ジオモーフィクコレクション（Geomorphic Collection）」の新作として登場するダイニングテーブル（165万円）をフィーチャー。ヨシロットンの監修のもと、コズミックな空間で商品を展示する。なお、会期初日の4月17日18時30分からは、シボネのトップバイヤーがアルカロールの作品や同展についての解説を行う。

■Matter as Cosmos alcarol

会期：2026年4月17日（金）〜5月10日（日）

会場：CIBONE

所在地：東京都渋谷区神宮前5-10-1 GYRE B1階

開館時間：11:00〜20:00