“美女たちの愛車”に衝撃「シブい」「カッコよすぎ」 大物俳優のモデル娘、168cm人気レースクイーンも！
愛車には、その人の個性が出る。女性芸能人がSNSで自身の一台を公開する機会が増えるなか、その車種やカスタムへのこだわりが話題を集めることも少なくない。「シブい」「カッコよすぎ」――そんなコメントが飛び交った彼女たちの愛車投稿を今回は紹介していく。
【写真】“美女たちの愛車”に衝撃「シブい」「カッコよすぎ」「羨ましい」（10枚）
■川瀬もえ
グラビアアイドルでラウンドガール、レースクイーンとしても活動する川瀬もえは、一昨年9月1日に「無事に試験一発合格できました」とつづり、普通免許の取得を報告。その後、「現役GTレースクイーンでシビックEJ1乗りです」とも明かし話題を呼んだ。
今年3月11日には「天気が良くてドライブ日和そういえば、愛車がラブキンカラーだ」と、先日最終回を迎えたABEMAのリアリティーショー『ラブパワーキングダム2』に触れつつ、愛車との2ショットを公開。ファンからは「シブい」「カッコよすぎ」などの声が多数寄せられた。
■マギー
抜群のスタイルもさることながら、車好きとしても注目を集めているファッションモデル・マギー。YouTubeでは現金で車を購入した動画も話題となっていた。
昨年12月10日には「毎日駆け抜けてるよ」とつづり、愛車のポルシェ「718ケイマン GT4 RS」に乗車中の姿や、外からのショットを複数枚投稿。ウイングや車内の様子など本格的な仕様が目を引く。ファンからは「ほんと似合う」「カッコいい！」「素敵」などのコメントが集まった。
■中村里砂
俳優・中村雅俊と女優・五十嵐淳子夫妻の三女で、モデル・中村里砂は、一昨年11月21日にSNSを更新。一昨年12月には「先日、テスラモデル3をヨークステアリングにカスタム！ 視界がスッキリして運転が快適だし、アルカンターラも落ち着いた雰囲気でお気に入り。ステアリングヒーターもバッチリ」とカスタムを報告していた。
昨年11月5日にはその投稿を引用し、「代車で久しぶりに純正ハンドルなんだけど、なんて曲がりやすいんだ！」と驚きをつづり、ハンドルの写真を公開。ファンからは「分かります！」「純正が1番」などの声が寄せられている。
■小野真弓
2002年に出演した消費者金融「アコム」のCMで大ブレイクし、現在は猫の保護活動などに取り組んでいるタレント・小野真弓。愛車はフォルクスワーゲン一筋だといい、現在は真っ赤なT-Crossに乗り、年間2万km超を走るのだとか。
今年3月30日、そんな彼女が「愛車を使ってストレッチ〜」と投稿したのは、春の陽気が感じられるオフショット。複数公開されている写真には、小野がボンネットにもたれる様子などが収められている。ファンからは「シブい」「カッコよすぎ」「素敵」などの声が集まった。
引用：
「川瀬もえ」X（@moekawase）
「マギー」Instagram（@maggymoon）
「中村里砂」X（@risanakamura__）
「小野真弓」Instagram（@hanaharuaroi）
【写真】“美女たちの愛車”に衝撃「シブい」「カッコよすぎ」「羨ましい」（10枚）
■川瀬もえ
グラビアアイドルでラウンドガール、レースクイーンとしても活動する川瀬もえは、一昨年9月1日に「無事に試験一発合格できました」とつづり、普通免許の取得を報告。その後、「現役GTレースクイーンでシビックEJ1乗りです」とも明かし話題を呼んだ。
■マギー
抜群のスタイルもさることながら、車好きとしても注目を集めているファッションモデル・マギー。YouTubeでは現金で車を購入した動画も話題となっていた。
昨年12月10日には「毎日駆け抜けてるよ」とつづり、愛車のポルシェ「718ケイマン GT4 RS」に乗車中の姿や、外からのショットを複数枚投稿。ウイングや車内の様子など本格的な仕様が目を引く。ファンからは「ほんと似合う」「カッコいい！」「素敵」などのコメントが集まった。
■中村里砂
俳優・中村雅俊と女優・五十嵐淳子夫妻の三女で、モデル・中村里砂は、一昨年11月21日にSNSを更新。一昨年12月には「先日、テスラモデル3をヨークステアリングにカスタム！ 視界がスッキリして運転が快適だし、アルカンターラも落ち着いた雰囲気でお気に入り。ステアリングヒーターもバッチリ」とカスタムを報告していた。
昨年11月5日にはその投稿を引用し、「代車で久しぶりに純正ハンドルなんだけど、なんて曲がりやすいんだ！」と驚きをつづり、ハンドルの写真を公開。ファンからは「分かります！」「純正が1番」などの声が寄せられている。
■小野真弓
2002年に出演した消費者金融「アコム」のCMで大ブレイクし、現在は猫の保護活動などに取り組んでいるタレント・小野真弓。愛車はフォルクスワーゲン一筋だといい、現在は真っ赤なT-Crossに乗り、年間2万km超を走るのだとか。
今年3月30日、そんな彼女が「愛車を使ってストレッチ〜」と投稿したのは、春の陽気が感じられるオフショット。複数公開されている写真には、小野がボンネットにもたれる様子などが収められている。ファンからは「シブい」「カッコよすぎ」「素敵」などの声が集まった。
引用：
「川瀬もえ」X（@moekawase）
「マギー」Instagram（@maggymoon）
「中村里砂」X（@risanakamura__）
「小野真弓」Instagram（@hanaharuaroi）