『タツキ先生は甘すぎる！』初回 元人気子役が登場 イメージ激変にネット衝撃「筋肉が気になる」「とんでもなくムキムキ」
町田啓太が主演を務め、松本穂香が共演するドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の第1話が11日に放送され、フリースクールのボランティアスタッフ役で元人気子役が登場すると、ネット上には「大人すぎてびっくり」「筋肉が気になる」「とんでもなくムキムキ」などの声が集まった。
【写真】元人気子役「筋トレもしているので、みんなを抱っこしてあげたい」
本作は学校に行けない子どもたちが安心して過ごせる「フリースクール」を舞台にしたヒューマンドラマ。主演の町田が子どもたちに甘すぎるほど寄り添う、フリースクールのスタッフ・浮田タツキを演じ、タツキの同僚で、ルールを重んじる真面目な元中学校教師・青峰しずく役を松本が務める。
子どもたちが自由な時間を思いおもいに過ごしているフリースクール「ユカナイ」。教室長のタツキがまるで子どものように一緒に遊んでいるのも日常の光景だ。するとそこへ、元中学教師のしずくが面接にやってくる。
面接でタツキが聞くのは教師としての経験や指導スキルではなく「テレビゲームは得意ですか？」「将棋とかカードゲームとかボードゲームは？」といった意外な質問。しずくはどれも苦手らしく落胆するタツキ。面接が終わりそうになったとき、しずくは自分の不登校経験から、子どもたちの気持ちが分かると告げる。するとタツキはしずくをその場で採用するのだった…。
晴れてフリースクールのスタッフとなったしずくを案内する大学生ボランティアスタッフの皆藤壮哉役で、元子役の寺田心が登場。今年の6月で18歳になる彼の人懐っこい笑顔と一際分厚い胸板が映し出されると、ネット上には「この兄ちゃん…心くん!?」「すっかり大きくなられて…」「心くん大人すぎてびっくり」といった反響や「それにしても、心くんの筋肉が気になる」「マッチョになったなぁ！」「とんでもなくムキムキになってて「誰!?」てなった笑」などの投稿が相次いでいた。
【写真】元人気子役「筋トレもしているので、みんなを抱っこしてあげたい」
本作は学校に行けない子どもたちが安心して過ごせる「フリースクール」を舞台にしたヒューマンドラマ。主演の町田が子どもたちに甘すぎるほど寄り添う、フリースクールのスタッフ・浮田タツキを演じ、タツキの同僚で、ルールを重んじる真面目な元中学校教師・青峰しずく役を松本が務める。
面接でタツキが聞くのは教師としての経験や指導スキルではなく「テレビゲームは得意ですか？」「将棋とかカードゲームとかボードゲームは？」といった意外な質問。しずくはどれも苦手らしく落胆するタツキ。面接が終わりそうになったとき、しずくは自分の不登校経験から、子どもたちの気持ちが分かると告げる。するとタツキはしずくをその場で採用するのだった…。
晴れてフリースクールのスタッフとなったしずくを案内する大学生ボランティアスタッフの皆藤壮哉役で、元子役の寺田心が登場。今年の6月で18歳になる彼の人懐っこい笑顔と一際分厚い胸板が映し出されると、ネット上には「この兄ちゃん…心くん!?」「すっかり大きくなられて…」「心くん大人すぎてびっくり」といった反響や「それにしても、心くんの筋肉が気になる」「マッチョになったなぁ！」「とんでもなくムキムキになってて「誰!?」てなった笑」などの投稿が相次いでいた。