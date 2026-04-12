プロフィギュアスケーターの羽生結弦さんが出演と製作総指揮を手掛ける単独公演「ＹＵＺＵＲＵ ＨＡＮＹＵ “ＲＥＡＬＩＶＥ” ａｎ ＩＣＥ ＳＴＯＲＹ ｐｒｏｊｅｃｔ」が１１日、故郷・宮城のセキスイハイムスーパーアリーナで開幕。立ち見が出るほどの超満員７０００人の観客を魅了した。公演後に、アイスストーリー第４弾の開催をサプライズ発表した。

今回の公演は２部構成で、第１部「ＲＥＡＬＩＶＥ」では過去のアイスストーリーから演目をチョイス。プロ転向後のプログラムに加え、五輪を連覇した２０１８年平昌大会のフリー「ＳＥＩＭＥＩ」、２０１８〜１９年シーズンから２季にわたって滑ったショートプログラム（ＳＰ）「Ｏｔｏｎａｌ」（秋によせて）の計７演目を披露した。

第２部「ＰＲＥＱＵＥＬ」はアイスストーリー第４弾の前日譚。大ヒット映画「国宝」の音楽を担当した原摩利彦さんが書き下ろした１０曲からなる長編プログラムを、初披露した。「摩利彦さんは本当にお忙しい方なので、１曲だけでも２曲だけでもみたいな感じでお願いしたら、全部書きたいって言ってくださって」と感激の面持ち。「自分が書いたストーリーに色をつけてくださっている。その音色という色をどんどんどんどんつけてくださって、そのストーリーを聴覚で感じられるようにしてくださっていて、本当に僕自身も滑っていて気持ちいい」と語った。

２０２２年７月のプロ転向後、羽生さん自身が紡ぐ壮大な物語を氷上で表現してきた。２３年２月の東京ドーム公演「ＧＩＦＴ」で「アイスストーリー」はスタート。第２弾「ＲＥ＿ＰＲＡＹ」で「生きること」について、第３弾「Ｅｃｈｏｅｓ ｏｆ Ｌｉｆｅ」で自身の「命」という問いに対しての物語とプログラムを披露し、新しい世界を作り出してきた。

▼第１部「ＲＥＡＬＩＶＥ」セットリスト

・ＭＥＧＡＬＯＶＡＮＩＡ

・Ｍａｓｓ Ｄｅｓｔｒｕｃｔｉｏｎ―Ｒｅｌｏａｄ―

・Ｏｔｏｎａｌ（秋によせて）

・鶏と蛇と豚

・あの夏へ

・Ｕｔａｉ ＩＶ〜Ｒｅａｗａｋｅｎｉｎｇ〜

・ＳＥＩＭＥＩ