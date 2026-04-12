2026年10月5日に歌手デビュー10周年を迎える上白石萌音が、4月11日に東京ガーデンシアターでツアー＜Mone Kamishiraishi “yattokosa” 26《texte》＞のファイナル公演を開催した。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。

“映像作品にまつわる楽曲を歌う”というデビュー作品と同じコンセプトを踏襲したアルバム『texte』(2026年2月発表)を掲げて、3月21日の神戸国際会館こくさいホール公演を皮切りに全国3ヵ所4公演の規模で行われたワンマンツアーが、＜Mone Kamishiraishi “yattokosa” 26《texte》＞だ。東京ガーデンシアターは、その追加公演として開催されたもの。

デビュー時より歌声が高く評価され、上白石萌音がヒロインの声を務めた映画『君の名は。』の主題歌のひとつ「なんでもないや (movie ver.)」のカバーは、歌手としてのイメージをセンセーショナルに届けられた。そしてデビューから10年、カバーとオリジナルなどさまざまな楽曲を歌い鍛え上げられた歌唱力が、この東京公演でも存分に披露された。

そしてライブ終盤では10周年の集大成となるオリジナルアルバム『bouquet』が今秋リリースされることが自身の口から発表された。

「『bouquet』というアルバムを作っています。そして、鹿児島と赤煉瓦パークでライブがあります。赤煉瓦パークのほうには、私の大好きな人たちを呼びまくります！ 私による私のためのフェスが開催されます！」と興奮気味に語り、会場は大きな拍手に包まれた。

「10年でこんなにもたくさん出会いがあって、たくさんの方が力を貸してくださって、本当に夢のようなことが起きています。今日も会場には、お世話になった方々、これからお世話になる方々からたくさんのお花をいただいていて。けど、お花を差し上げたいのはこちらのほうだという気持ちです。楽曲提供していただくことは、一輪ずつ花を、命を、託していただいているようなことに思っていて。それをキュッと束ねて皆さんの元に感謝を込めてお返しするという意味で、アルバムに『bouquet』という名前をつけました」──上白石萌音

アルバム『bouquet』の発売日や収録内容など詳細は後日発表される予定だ。また、地元・鹿児島での凱旋ライブは、9月20日および21日の2日間、鹿児島・西原商会アリーナにて開催される。＜Mone Kamishiraishi 10th Live《bouquet》for HOME＞と冠された2days公演初日はスペシャルゲストとのツーマンライブ、2日目はワンマンライブとして行われるとのことだ。

そして、初となる自身主催野外フェスは、10月3日および4日に神奈川・横浜赤レンガパーク野外特設ステージにて開催される。＜Mone Kamishiraishi 10th Live《bouquet》for ALL＞と冠されたフェスは、2日間で約10組のゲストを迎えて行われるとのこと。地元鹿児島2days公演および自身初主催野外フェスの詳細も後日発表される予定だ。

なお、この夜の10周年記念スペシャルライブ＜Mone Kamishiraishi “yattokosa” 26 《texte》＞の模様はWOWOWで生中継されたが、4月17日午後11:59までWOWOWオンデマンドにてアーカイブ配信される。さらにWOWOWでは6月にアンコール放送と配信を予定している。

撮影◎田中聖太郎

■地元・鹿児島凱旋ライブ＜Mone Kamishiraishi 10th Live《bouquet》for HOME＞

9月20日(日) 鹿児島・西原商会アリーナ(鹿児島アリーナ)

open16:00 / start17:00 ※ツーマンライブ

9月21日(月/祝) 鹿児島・西原商会アリーナ(鹿児島アリーナ)

open15:00 / start16:00 ※ワンマンライブ

▼チケット

◯ファンクラブ会員限定

・会員限定記念グッズ付一般チケット 13,000円

・会員限定記念グッズ付学割(中高生)チケット 11,000円

・会員限定記念グッズ付学割(小学生)チケット 8,500円

・会員限定一般チケット 10,500円

・会員限定学割(中高生)チケット 8,500円

・会員限定学割(小学生)チケット 6,000円

◯一般チケット 11,000円

◯学割(中高生)チケット 9,000円

◯学割(小学生)チケット 6,500円

※全席座席指定・消費税込

※未就学児は一般チケットをお持ちの保護者1名の同伴に限り1名まで入場可、膝上鑑賞

※学割チケットをご購入の方は学生証や保険証等を必ずお持ちください。

※ファンクラブ会員限定記念グッズ付チケットをご購入のお客様は、通常のシステム利用料の他に、1件に付き別途送料(950円税込)が必要となります 。

※ファンクラブ会員限定記念グッズ詳細、発送時期は4月下旬〜5月上旬頃に発表予定です。

（問）キョードー西日本 0570-09-2424 ■初の自身主催野外フェス＜Mone Kamishiraishi 10th Live《bouquet》for ALL＞

10月3日(土) 神奈川・横浜赤レンガパーク野外特設ステージ

open11:00 / start13:00 / 19:00終演予定

10月4日(日) 神奈川・横浜赤レンガパーク野外特設ステージ

open11:00 / start13:00 / 19:00終演予定

▼チケット

◯ファンクラブ会員限定：座席指定

・会員限定記念グッズ付一般チケット 18,000円

・会員限定記念グッズ付学割(中高生)チケット 15,000円

・会員限定記念グッズ付学割(小学生)チケット 13,000円

・会員限定一般チケット 15,500円

・会員限定学割(中高生)チケット 12,500円

・会員限定学割(小学生)チケット 10,500円

◯ファンクラブ会員限定：スタンディング(ブロック指定)

・会員限定記念グッズ付一般チケット 15,500円

・会員限定記念グッズ付学割(中高生)チケット 13,500円

・会員限定記念グッズ付学割(小学生)チケット 11,000円

・会員限定一般チケット 12,500円

・会員限定学割(中高生)チケット 10,500円

・会員限定学割(小学生)チケット 8,000円

◯一般：座席指定

・一般チケット 16,000円

・学割(中高生)チケット 13,000円

・学割(小学生)チケット 11,000円

◯一般：スタンディング(ブロック指定)

・一般チケット 13,000円

・学割(中高生)チケット 11,000円

・学割(小学生)チケット 8,500円

※消費税込

※未就学児は座席指定エリア一般チケットをお持ちの保護者1名の同伴に限り1名まで入場可、膝上鑑賞

※学割チケットをご購入の方は学生証や保険証等を必ずお持ちください。

※ファンクラブ会員限定記念グッズ付チケットをご購入のお客様は、通常のシステム利用料の他に、1件に付き別途送料(950円税込)が必要となります 。

※ファンクラブ会員限定記念グッズ詳細、発送時期は4月下旬〜5月上旬頃に発表予定です。

（問）ディスクガレージ http://diskgarage.com/ 【ファンクラブ先行予約】

受付期間：4月11日(土)20:00〜5月3日(日)23:59

※応募方法はファンクラブサイトをご確認ください。

※1公演に付き上限2枚までの受付となります

※先着順ではありません

※横浜公演は一度の申し込みで第2希望まで受付いたします。

【オフィシャル先行予約】

受付期間：5月8日(金)20:00〜5月24日(日)23:59

※受付URL：https://eplus.jp/official/kamishiraishimone/

※1公演に付き上限4枚までの受付となります

※先着順ではありません

※横浜公演は一度の申し込みで第2希望まで受付いたします。 主催 企画 制作：UNIVERSAL MUSIC / UNIVERSAL MUSIC CREATIVE / WOWOW

主催(横浜)：ディスクガレージ

後援(横浜)：横浜市

協力：東宝芸能株式会社

ユニバーサル ミュ−ジック カスタマー・サービスセンター (お客様相談窓口)：https://support.universal-music.co.jp/hc/ja/requests/new

■上白石萌音 歌手デビュー10周年 6カ月連続WOWOW特集 ▼『上白石萌音「Mone Kamishiraishi“yattokosa” 26 《texte》』

アーカイブ配信：4月17日(金)午後11:59まで

放送局：WOWOWオンデマンドで配信

※6月にWOWOWにてアンコール放送・配信予定も

収録日：2026年4月11日(土)

収録場所：東京ガーデンシアター ▼『Mone KamishiraishiONLINE LIVE 2020 『inote』』

放送日時：5月5日(火/祝)午後8:00〜

放送局：WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

※2020年、コロナ禍の中で開催された上白石萌音の一夜限りのオンラインライブ。アルバム『note』に収められた強力作家陣による楽曲や名曲のカバーなどを披露。

収録日：2020年9月19日 板橋淳一 ▼『Mone Kamishiraishi『yattokosa』Tour 2021』

放送日時：6月放送・配信予定

※上白石萌音が4年ぶりに有観客のステージで歌声を披露した2021年の全国ツアー。観客を前に歌えることの喜びを全身で表わした東京ガーデンシアターでのライヴをお届け。

収録日：2021年7月21日

収録場所：東京ガーデンシアター 板橋淳一 ▼『Mone Kamishiraishi『yattokosa』Tour 2022』

放送日時：6月放送・配信予定

※2022年に開催された上白石萌音の全国ツアーから、東京国際フォーラム公演の模様をお届け。彼女の歌の世界の奥行きがたっぷりと味わえる充実のセットリストに注目。

収録日：2022年8月11日

収録場所：東京東京国際フォーラム ホールA 板橋淳一 ▼『Mone Kamishiraishi2023 at BUDOKAN』

放送日時：7月放送・配信予定

※2023年1月に開催された上白石萌音初の日本武道館公演。オリジナル曲やカバー曲から映画の楽曲まで、自身の歌手活動の足跡をたどるような珠玉のセットリスト。

収録日：2023年1月25日

収録場所：東京日本武道館 ▼『Billboard Live 15th Anniversary Premium Live』

放送日時：7月放送・配信予定

※初の武道館公演のわずか2日後に開催された、上白石萌音初のビルボードライブ東京でのステージ。25歳の誕生日を彩ったシックな演出とスペシャルな選曲が見どころ。

収録日：2023年1月27日

収録場所：東京ビルボードライブ東京 板橋淳一 ▼『Mone Kamishiraishi『yattokosa』Tour2023』

放送日時：8月放送・配信予定

※全国7カ所で開催された上白石萌音の＜『yattokosa』Tour2023＞。音楽活動に力を注いだ2023年の締めくくりにふさわしい見どころ満点のステージ。

収録日：2023年11月24日

収録場所：東京東京国際フォーラム ホールA 板橋淳一／柴田和彦 ▼『Mone Kamishiraishi “yattokosa” Tour 2024-25《kibi》』

放送日時：8月放送・配信予定

※アルバム『kibi』をリリースし、アーティストとして成長した上白石萌音の過去最多全10カ所11公演のツアー＜“yattokosa” Tour 2024-25《kibi》＞から東京公演をお届け。

収録日：2025年2月2日

収録場所：東京東京ガーデンシアター 山本絢子 ▼『Mone KamishiraishiSpecial Live 105』

放送日時：9月放送・配信予定

※2026年10月5日に歌手デビュー10周年を迎える上白石萌音。その1年前、デビュー10年目を迎えた記念日に行なわれた100人のみ招待のトーク＆ミニライブ。

収録日：2025年10月5日

収録場所：東京月見ル君想フ ※各番組、放送・配信終了後〜3週間アーカイブ配信あり