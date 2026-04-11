ドライブレコーダーは、事故やトラブルの記録だけでなく、駐車監視や後方確認のしやすさといった面でいまや必需品といっても過言ではない。

今回は、2026年2月のカー用品店（オートバックス／イエローハット）で実際に売れているドライブレコーダーTOP10を紹介する。

※本記事は2026年2月の販売データをもとに作成している。

売れ筋 ドライブレコーダー ランキング 1位

オートバックス 1位 コムテック ZDR065

前後2カメラに加え、フロント側にSTARVIS 2対応センサーを採用した高精細モデル。

コムテック公式では、WQHD 370万画素やHDR機能を備えた前後2カメラ機として案内されており、画質重視で選びたいユーザーに向いている。

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イエローハット 1位 ユピテル SN-TW9880D

前後2カメラの定番上位モデル。

ユピテル公式では、STARVIS搭載・HDR対応・フルHD記録・駐車記録対応モデルとして紹介されており、安心感を重視するユーザーから選ばれている。

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売れ筋 ドライブレコーダー ランキング 2位

オートバックス 2位 コムテック ZDR027

前後2カメラ・GPS搭載の人気モデル。

コムテック公式では、STARVIS対応、GPS搭載、後続車接近お知らせ機能などを備えた前後2カメラ機として案内されており、機能のバランスが良い。

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イエローハット 2位 ユピテル Y-4K-02

フロント4K記録に対応した高精細モデル。

ユピテル公式では、前後2カメラ、フロント4K ULTRA HD、前後STARVIS、駐車監視標準装備が特長として紹介されている。

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売れ筋 ドライブレコーダー ランキング 3位

オートバックス 3位 ユピテル SN-TW7580D

前後2カメラの定番モデルとして安定した人気を持つ一台。

ユピテル公式では、STARVIS搭載、HDR、超広角記録、SDカードフォーマット不要などを特長とするモデルとして案内されている。

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イエローハット 3位 ケンウッド DRV-G50W

前後同時録画に対応した日本製・3年保証モデル。

ケンウッド公式では、前後2カメラ、日本製、3年保証が特長として紹介されており、信頼性を重視するユーザーに向く。

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オートバックス 4位～10位

4位：ユピテル ADR-310S

5位：ユピテル Y-4K-02

6位：コムテック HDR003

7位：コムテック ZDR018

8位：パイオニア カロッツェリア VREC-DZ210D

9位：ケンウッド DRV-MR480

10位：ケンウッド DRV-R30S

イエローハット 4位～10位

4位：コムテック ZDR043

5位：ケンウッド DRV-MR480

6位：ケンウッド DRV-R30S

7位：ユピテル DRY-TW6500D

8位：パイオニア カロッツェリア VREC-DZ410D

9位：ケンウッド DRV-EM4800

10位：パイオニア カロッツェリア VREC-MS700D

まとめ

2026年2月のドライブレコーダーランキングでは、コムテック・ユピテル・ケンウッドの3ブランドが中心となった。

特に、前後2カメラモデルと高画質モデルが上位を占めており、**「前後をしっかり記録したい」「夜間もきれいに残したい」**というニーズが強いことが分かる。

また、上位モデルではSTARVISやHDR、4K記録、駐車監視など、安心感につながる機能が重視されている。

迷ったときは、今回のような売れ筋上位の定番モデルを基準に、自分の使い方に合った一台を選びたい。