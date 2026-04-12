ミキティーーーーこと藤本美貴さんと横澤夏子さんMC、“ママの本音を語り合ってストレス発散！”する家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』（テレビ朝日）。3月29日、4月5日と年度またいでの2週連続大盤振る舞いゲストとして滝川クリステルさんが登場し、話題を呼んでいます。

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滝川クリステル ©時事通信社

“世紀のカップル爆誕”の裏で感じた一抹の不安

2019年、小泉進次郎氏との結婚が発表され、前代未聞の首相官邸で囲み会見が行われました。なんだかわからんけど、これはすごいことだぞ、あの進次郎があの滝クリを射止めたぞ、世紀のカップルここに爆誕……そんな空気に、私は一抹の不安を覚えたのでした。

突如オリンピック界隈に現れて「お・も・て・な・し」をブチかましてきた時もわからなかった。結婚発表時、「はい、おなじみの私です」という表情で進次郎の話をうっとり聞いている時もわからなかった。それは「滝川クリステルってなんなのか」問題。大きな謎だけ残し、彼女は政治家の妻となり表舞台から影を潜めてしまったのです。

「お互いの活動を切り離し、一定の距離を持って活動」

2024年の自民党総裁選では、マスメディアに対し「滝川には、滝川自身が結婚前から続けている仕事があります。夫婦双方が、社会への影響を少なからず持つ特殊性を考えると、お互いの活動を切り離し、一定の距離を持って活動することが望ましいと考え、今後もそれを維持していくつもりです」と事務所を通じて発表されていました。まずはごめん滝クリ、全然表舞台にいらっしゃってた。影潜めてなかった。

そしてこの「みなさんお分かりの通り、影響力の大きい滝クリが動くと夫の活動に影響を与えてしまうのでそっとしておいてほしい」という事前呼びかけに、私の中で消えかかっていた「滝川クリステルってなんなのか」問題が再び頭をもたげてきたのです。なつかしささえおぼえるこの感じ。たとえて言うなら、あんま知らない人から「あなたの気持ちはうれしいけど……おこたえすることはできません。ごめんなさい。でも幸せになってね」といきなり振られて混乱する感じ、めっちゃ滝クリ。おかえり滝クリ。結局あなたはなんなのですか。

今こそその謎を解明したい。そんな気持ちで『夫が寝たあとに』を2週連続拝見したのでした。

この番組をものすごく雑に解説しますと、ボスママのミキティとその腹心の横澤なっちゃんが、近所に引っ越してきた新しいママ友（ゲスト）をあたたかくシビアにジャッジするバラエティです。もちろん今回もなっちゃんは「楽しみすぎる！（あの滝クリがきてくれた！）」と無邪気に囃し立て、一方のミキティも「しゃべる番組ですから（あたしを楽しませたら大したもんだよ）」とボスママらしい歓迎の姿勢を見せていました。

究極のプライベートである出産育児を語ること

女性タレントが出産育児を語る際にはいくつかのポイントがあります。これは以前仕事で定期的に育児雑誌のレビューを書いてきた私が言うので間違いない。まずは、タレントが戦略なしで出産育児を語ることはほぼないということ。彼女、彼らが究極のプライベートである出産育児を語るということは、それがなんらか自分の仕事に影響を与えることを十分に加味しています。

そして「女性からの好感度が低い」という自認があるタレントほど、ママタレ業界への進出に積極的です。ママという共通の属性は、女性の心理的ハードルをだいぶ低くするようです。特に「男児育児」を語りたがる。これは一般的に男児を育てることが（体力的に）大変だと言われていることがあるのでしょう。「外では綺麗にメイクしてもらってますけど、家ではすっぴん＆髪振り乱して男の子追っかけ回してます」というのは、特に美が注目されがちな女性タレントにとっての十八番です。

そして最後に「やたらとママバッグを見せたがる」。ツッパることが男の〜たった一つの勲章ならば、マザーズバッグの重さはママタレントの勲章なのです。そしてバッグは高価なブランドのものがお約束。

結論から申しますと、滝クリの『夫が寝たあとに』トーク、この「タレントが育児を語る時」のあるある全部乗せでした。

現在6歳の男の子と2歳の女の子を子育て中の滝クリ。初っ端から「みなさん、あの滝クリがバラエティに降臨しましたよ」と「私もみなさんと一緒、ただのママです」という二つの相反する感情がハレーションを起こしていました。

たまたま未着用で置いてあった、ヨーコ・チャンの白ワンピ

まずは官邸での結婚会見について、急遽なんの準備もなく「今から会見するぞ」と進次郎に急き立てられ、慌てる滝クリ。そんなこといきなり言われても、服も用意してないし……その時「着てなかった洋服がたまたまあったので」と白いワンピースで登場したと振り返ります。ヨーコ・チャンの白ワンピってそんなふってわいたようにクローゼットにあるものなのか。ちなみに今うちにあるまだ着てない服はマラソンの参加賞でもらった「手賀沼エコマラソン」って書いてあるド蛍光イエローのTシャツです。夜道も安心。

天界から「私もみなさんと一緒なんですよ〜」って降りてこようとするのに、着地で足グネる感じ。それが2週にわたってオンエアされていて、私は滝クリの足首が心配になりました。

肩車した長男に髪を引っ張られてる動画や、番組スタッフとのリモート打ち合わせ中に「（もうすぐ）ごはんだからおやつ食べないで！」と長男を叱る滝クリの音声などがバンバン披露され、MCの2人も「全然イメージ違う」「シッターさんがいるイメージがあった」など盛り上げる。しかし当の滝クリが妙に変な間で「うちはちょっと……やっぱり職種的に、人が家に入ってもらうことが難しい（だから家事外注できない）」みたいな発言をするのです。降りてきたいのか、上がってたいのか、どっちなんだ滝クリ！

「SPもいっしょに」行く100円ショップ

そして極め付けは、ママタレの勲章、マザーズバッグ公開です。スタッフが運んできたママバッグをまずはミキティが持ち上げ「お、重い！」と一言。その重さ、約5キロ。中から出てきたのはどでかい「トミカのでるでるバケツ」や電動鼻吸い器、こだわりのオムツ替えシートなど。

そして滝クリが最も得意満面で取り出したのは100均で買ったという子ども用お菓子ケース。「これ100円ショップで買ったんですけど」とのたまう滝クリに「100円ショップ行くんですか？」と驚くMC陣。その反応をゆっくり楽しむように、これまた変な間を置いて「……ええ、行きますよ」「SPもいっしょに」。

「滝川クリステルってなんなのか問題」はもしかして…

この時私は思ったのです。もしかしてこの「滝川クリステルってなんなのか問題」、滝クリ自身が最も思い悩んでいることなのではないかと。この滝クリが育児界隈にやってきました。私も皆さんと同じママ、男児育児に奔走するママ、ワンオペに悩むママ、ママバッグ重たいママだから。だけどどうしても伝えずにはいられない。たまたまあったヨーコ・チャンの未着用白ワンピ、容易に家事外注できない特別な家、SPと連れ立っていく100均……牧野つくしでありたい滝クリと白鳥麗子でありたい滝クリがせめぎ合い、変な間を生み出す。

滝クリって一体なんなの……私よりもずっと「滝クリ」に悩んでいるのは、他ならぬ滝川クリステルさんなのかもしれません。忘れてた、100均グッズが入っていたドデカママバッグはオスクレンのデカトート（2万円）でした。完全に足首をやられました。

今こそ「お・も・て・な・し」の精神を

もし「滝川クリステルってなんなの問題」に滝クリご自身が悩んでいるのだとしたら、思い出してほしい。あなたには「お・も・て・な・し」という稀代の名フレーズがあることを。そしてあの時は単なる一発ギャグだったけど、外国人へのヘイトはびこる世の中にあって、この「お・も・て・な・し」は非常に意義のあるメッセージなのです。滝クリ、時はきた。今こそ「お・も・て・な・し」の精神を再び社会へ訴えかけてほしい……そこに真実の滝川クリステルがあるのだから。以上、私の心の水野真紀がお伝えしました。

（西澤 千央）