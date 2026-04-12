放送開始から2週間が経過しようとしているいま、ついにヒロインたちの人生が交差したNHK連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合）。それぞれ過酷な環境に置かれている一ノ瀬りん（見上愛）と大家直美（上坂樹里）の人生の一端を、私たちは見つめてきた。ここまでの展開において重要な存在として位置付けられるのが、りんの父である一ノ瀬信右衛門と母の美津だ。北村一輝と水野美紀が演じるこの存在は、はじまったばかりの本作に何をもたらしているのだろうか。

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本作は、世の中が大きく変わる明治時代を舞台に、ふたりの“トレインドナース（＝正規に訓練された看護師）”の活躍を描くもの。出会ったばかりのりんと直美はこれから看護師の卵となり、医師や患者たちとの関わりの中で、やがて“最強のバディ”になっていく。いまのところ、まだその未来は見えていないのだが。

けれども、なぜりんと直美がナースを目指すことになるのかは、これまでの物語の展開から想像できる。教会の牧師に育てられた直美が“人のため”に生きることを選ぶのは、ごく自然な流れだろう。そしてりんは、あの当時の流行病である「コロリ（コレラ）」で父の信右衛門を失ったのだ。“罹患するとコロリと死ぬ”ことから「コロリ」と呼ばれたあの病から、自分に力があれば父を救えたのではないか。真っ直ぐな性格の持ち主の彼女ならば、そう考えそうである。

そうなのだ。父・信右衛門は早すぎる死（＝物語からの退場）を迎えたのだ。第1週目のこととあって、多くの視聴者に衝撃が走ったに違いない。

「朝ドラ」はヒロインの人生を描くものだから、物語がはじまったばかりの頃は、その両親がドラマを牽引する存在となることが多い。前作『ばけばけ』（2025年度後期）ではヒロインの幼少時代があまり描かれなかったが、前々作『あんぱん』（2025年度前期）はやはりそうだった。ヒロイン・のぶ（今田美桜）の物語が本格的にはじまるまで、母・羽多子（江口のりこ）と父・結太郎（加瀬亮）がドラマの動線を作っていたものだ。そしてこの結太郎も信右衛門と同じく、早すぎる死を迎える存在だった。

■「自分で考えること」を教えてきた信右衛門（北村一輝） 物語から退場したといっても、その存在が消え去ることはない。結太郎との交流と彼の教えは、その後ののぶの生きる指針となった。それは今作『風、薫る』においても同じだ。激動の時代において信右衛門は、りんたちに「自分で考えること」を教えてきた。りんはまだ若いが、とても強い女性である。

第7話では母・美津の回想シーンの中で、愛する父をひとりで見送ったりんが、孤独に耐えていたことが分かった。彼女は泣かなかった。父との関係を描く短い展開の中で、りんがどのような人間なのかまで描き出す脚本の妙にうなる。りんを演じる見上が信右衛門の教えをどう体現していくのかが、このドラマの主軸のひとつになっていくのだろう。

さて、信右衛門への言及ばかりになってしまったが、これから注目なのはやはり母・美津の存在だ。北村の演技は信右衛門の穏やかさを示し続けたが、水野の演技はずっと美津のたくましさを表現している。りんはいま新しい人生を歩んでいこうとしているところだが、これを促したのは美津である。おっとりした性格のりんとは対照的な彼女の存在が、作品におけるアイデンティティがまだ安定していない段階のヒロインの、精神的な支えになっていくはず。演じる水野が登場するたびに、私たち視聴者は安心することになっていくのではないだろうか。

多くの朝ドラがそうであるように、母親というのはヒロインにとって何にも代え難い特別な存在だ。『ばけばけ』のフミ（池脇千鶴）も、『あんぱん』の羽多子も、『おむすび』（2024年度後期）の愛子（麻生久美子）も、『虎に翼』（2024年度前期）のはる（石田ゆり子）もそうだった。誰よりも頼れる存在であり、ヒロインが人生経験を積んでゆく中で、ときには友人のようにもなる。『風、薫る』の“美津＝水野美紀”もまた、そんな作品の支柱的な存在になっていくのだろう。（文＝折田侑駿）