◆投資の神様・シゲルさんは何時に起きて、投資の準備をする？

「人生詰んだ」と絶望する40歳、小遣い月1万5000円のしがないサラリーマン。重いローンと教育費、冷え切った家庭に居場所を失った彼が拾ったのは、89歳の現役トレーダー・シゲルさんの古びた手帳だった。投資歴70年“投資の神様”から授かる、お金と人生を劇的に変える究極の授業。“小説形式”でスラスラ読めてドンドンわかる話題の書『89歳、現役トレーダー 大富豪シゲルさんの教え』から、どん底からの逆転劇の投資ノウハウを凝縮して解説する。

投資家の神様、衝撃の起床時刻

ある日、凄腕のベテラン投資家であるシゲルさんとお話しする機会がありました。彼との何気ない会話は、私の投資に対する姿勢を根本から揺さぶるものでした。

シゲルさんはゆっくりと腕を組み、静かに私に問いかけました。

「ほな聞くけど、君は毎日どう生きてる？」

突然の問いに私は言葉に詰まり、曖昧に笑うしかありませんでした。

「答えるのが難しい質問ですね。ちなみにシゲルさんは、『株に生きてる』ということですか」

「そうや」

「株に生きるって、具体的にはどんな1日を送ってるんですか？」

少し興味が出て尋ねてみると、シゲルさんの目がわずかに細くなりました。

「まず、起きるのは朝の2時やな」

「に、2時ですか!?」

思わず声が裏返りました。早起きにもほどがありますし、そもそも午前2時は朝と言えるのでしょうか。

「早すぎることあるかいな。時間なんて、いくらあっても足りへんわ」

彼はそう言って、当たり前のように話しはじめました。

なぜ勝つ投資家は「時間」を欲するのか？

この強烈なエピソードから、私たち個人投資家は何を学べるでしょうか。それは、相場で勝ち残る人間がどれほど「準備」に時間を割いているかという事実です。

シゲルさんが午前2時に起きるのには明確な理由があります。米国市場の動向をリアルタイムで追い、世界中のニュースをチェックし、その日の日本市場が開くまでの数時間を「勝つための戦略立案」に費やしているのです。

彼にとって、相場が開いてからの取引は事前の「答え合わせ」に過ぎず、勝負はすでに圧倒的な準備の段階で決まっていると言っても過言ではありません。

私たちにできる「勝つためのルーティン」の作り方

もちろん、日中は仕事や家事がある私たちが、専業投資家のように毎日午前2時に起きる必要はありません。ここで取り入れるべきノウハウは、「早起き」そのものではなく、「相場に向き合うための準備をルーティン化する」ということです。

時間が限られている個人投資家こそ、以下のような小さな習慣を作ることで、パフォーマンスは大きく変わります。

●朝の15分間を情報収集に限定する：出勤前や朝食時の15分だけ、前日の米国株の引け値と本日の重要イベント（経済指標の発表など）をチェックする。

●マイルールを開場前に確認する：「損切りラインを守る」「飛びつき買いをしない」など、自分の投資ルールを相場が開く前に再確認し、冷静さを保つ。

●週末の振り返り時間を確保する：平日が忙しい分、週末の1時間を使って保有銘銘柄のチャートを確認し、来週のシナリオをあらかじめ立てておく。

圧倒的な準備がメンタルを安定させる

「時間なんて、いくらあっても足りへん」。この言葉には、相場に対する真摯な姿勢が表れています。十分な事前準備は、いざという時の冷静な判断を生み、投資における最大の敵である「感情のブレ」を防いでくれます。

すべてを投資に捧げる必要はありません。しかし、ご自身の生活スタイルの中で、相場と真剣に向き合う「自分だけの集中時間」を確保すること。それこそが、着実に資産を築くための第一歩になるはずです。

※本稿は、『89歳、現役トレーダー 大富豪シゲルさんの教え』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。