「日本に０−４で負ける」「惨敗に終わる可能性が高い」中国ファンは悲観的。ウズベクに競り勝ち４強進出も...「日本にどうやって勝つつもりだ？」【U-20女子アジア杯】
勝利は収めたのだが...。
タイで開催されているU-20女子アジアカップで、現地４月11日に準々決勝の２試合が行なわれた。日本がベトナムを４−０で破り、中国がウズベキスタンを２−１で下した。勝ち上がった日本と中国は、準決勝で相まみえる。
この日中決戦を前に、中国ファンからは「日本に０−４で負ける」「間違いなく日本人に振り回されるだろう」など悲観的な声があがっている。ウズベキスタン戦の内容に満足していないのだろう。前半に２点をリードした中国だが、後半はやや勢いが落ち、１点差に迫られた。試合を速報した自国メディア『直播吧』には、以下のようなコメントも寄せられた。
「守備はまずまずだった。問題は得点数が少なすぎたこと、決定力に欠けていたことだ」
「技術、戦術、個々の能力、そしてスタミナに問題がある」
「後半はなぜか試合の勢いが失速してしまった」
「コリン・ベル監督のチームが常に抱えている問題の一つは、前半は積極的に攻撃を仕掛けるが、後半は消極的になり、躊躇してしまう傾向があること。次の日本戦は非常に難しい試合になりそうだ」
「日本戦ではどうなるか想像もつかない...」
「次の試合は惨敗に終わる可能性が高い」
「日本にどうやって勝つつもりだ？」
「日本に３点差以上で敗れる」
「後半のパフォーマンスを見る限り、準決勝の日本戦では少なくとも５失点する可能性が高い」
「控えめに見積もっても５点差はつくと思う」
厳しい意見が相次いだ。なお、今大会は準決勝に進めば、今秋にポーランドで開催されるU-20女子ワールドカップの出場権を得られる。世界大会のチケットを日本と中国が手にし、残る２枚は、12日に行なわれる準々決勝の北朝鮮対オーストラリア、タイ対韓国で争われる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
タイで開催されているU-20女子アジアカップで、現地４月11日に準々決勝の２試合が行なわれた。日本がベトナムを４−０で破り、中国がウズベキスタンを２−１で下した。勝ち上がった日本と中国は、準決勝で相まみえる。
この日中決戦を前に、中国ファンからは「日本に０−４で負ける」「間違いなく日本人に振り回されるだろう」など悲観的な声があがっている。ウズベキスタン戦の内容に満足していないのだろう。前半に２点をリードした中国だが、後半はやや勢いが落ち、１点差に迫られた。試合を速報した自国メディア『直播吧』には、以下のようなコメントも寄せられた。
「守備はまずまずだった。問題は得点数が少なすぎたこと、決定力に欠けていたことだ」
「技術、戦術、個々の能力、そしてスタミナに問題がある」
「後半はなぜか試合の勢いが失速してしまった」
「コリン・ベル監督のチームが常に抱えている問題の一つは、前半は積極的に攻撃を仕掛けるが、後半は消極的になり、躊躇してしまう傾向があること。次の日本戦は非常に難しい試合になりそうだ」
「日本戦ではどうなるか想像もつかない...」
「次の試合は惨敗に終わる可能性が高い」
「日本にどうやって勝つつもりだ？」
「日本に３点差以上で敗れる」
「後半のパフォーマンスを見る限り、準決勝の日本戦では少なくとも５失点する可能性が高い」
「控えめに見積もっても５点差はつくと思う」
厳しい意見が相次いだ。なお、今大会は準決勝に進めば、今秋にポーランドで開催されるU-20女子ワールドカップの出場権を得られる。世界大会のチケットを日本と中国が手にし、残る２枚は、12日に行なわれる準々決勝の北朝鮮対オーストラリア、タイ対韓国で争われる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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