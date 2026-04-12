京都新阪急ホテル｢春のカスタムハーフビュッフェ｣!メイン料理が選べて満足度あり

2026年5月31日(日)まで京都新阪急ホテル1階のレストラン｢ブールヴァール｣にて、ランチとディナータイムに｢春のカスタムハーフビュッフェ｣が開催中です。京都新阪急ホテルの試食会に招待されましたので、休日のランチに行ってきました。出来たてのものを席まで届けてくれる選べるメイン料理もあります。また、土日祝のランチ限定メニューもあるので、紹介します。

春らしい選べるメイン料理

春フェアの選べるメイン料理は、ランチでは6品、ディナーでは7品から1名様1品お好きなひと品をチョイスします。今回は2名で伺ったので、2品を紹介します。※食べ放題ではありません。

｢真鯛と桜海老入りムースのルーロー2種のマーブルソース｣(追加料金580円)は、真鯛と桜海老入りのムースをキャベツで包んだ蒸し料理です。白ワインソースと香草オイルの2種のソースでいただきます。

｢鶏ムネ肉とデュクセルのファルス 柑橘香るシュプレームソース 桜バター添え｣は、春らしさのあるお料理です。柑橘系のソースと桜バターが相性抜群です。

ビュッフェメニューは種類豊富

ビュッフェメニューには、春らしいお料理が並びます。

全日ランチ限定のタイムサービスでは、｢ローストポーク BBQソース ガーリックライス添え｣がおすすめです。ガーリックライスとローストポークのハーモニーをお楽しみください。

土日祝ランチ限定メニュー｢オムレツ アメリケーヌソース｣もあります。アメリケーヌソースは、濃厚でおいしかったです。

春らしいお料理｢桜海老とキャベツのペペロンチーノ｣。他にも種類豊富なお料理が並んでいます。

(写真左上から時計回り)｢豚の角煮｣、｢魚介とニョッキのトマト煮込み｣、｢鶏モモ肉のコンフィ バルサミコソース｣、｢2種のソーセージ ザワークラウト添え｣。

｢五目あんかけスープ おこげ添え｣もありそのままスープとして飲んでみるのもおいしいですが、ご飯にかけて中華丼としてカスタムしてみるのもおすすめです。

ランチ限定の｢水餃子｣もおいしかったです。

｢茶そば｣には、｢海老と野菜の天ぷら｣をトッピングしてアレンジしてみるのもあり!

｢海老と野菜の天ぷら｣は、抹茶塩で食べるのもおいしいです。

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自分好みにカスタムできるメニュー

今回新登場した｢カスタムサラダパフェ｣では、サラダをパフェ風にカスタムできます。お好みのトッピングやドレッシングだけでなく、オードブルやデリもトッピングするとより豪華なサラダになるかも!

ミニ食パンに好きな具材をトッピングして楽しむ｢カスタムピザ｣もあります。オリジナルのピザを作るのは子ども連れにも嬉しいポイントです。

旬の苺をたのしむデザート

デザートでは、旬の苺をたっぷり使用したデザートが登場します。

春のデザートはかわいくて、楽しい気分になりますね。

(写真左上から時計回り)｢苺のクランブルチーズケーキ｣、｢桜と白餡の水饅頭｣、｢パンケーキ｣、｢抹茶とベリーのプティタルト｣

土日祝限定では、様々な種類の餡をトッピングして自分好みにカスタムできる ｢お好みもなか｣が登場します。 苺餡･抹茶餡などだけでなく、アイスクリームをはさんでみるのもおすすめです。

いかがでしたか。ゴールデンウイーク期間には限定メニュー｢海鮮ちらし寿司｣や｢ポップコーン｣が登場するそうです。春のお出かけにいってみてくださいね。

春のカスタムハーフビュッフェ

開催期間:2026年3月1日(日)～2026年5月31日(日)※定休日:月･火･水曜日(祝日･特別営業日は除く)

特別営業日:2026年4月25日(土)･26日(日) / 4月29日(水･祝)～5月6日(水･振休)

営業時間:ランチ 第1部11:30～13:00、第2部12:00～13:30、第3部13:00～14:30(90分･3部制)、ディナー17:00～21:00(最終入店19:00、120分制)

料金:ランチ 平日 大人4,370円（税込）／お子様2,880円（税込）／幼児1,380円（税込）・土日祝 大人4,950円（税込）／お子様3,110円（税込）／幼児1,380円（税込）

ディナー 大人6,210 円(税込)/お子様3,220円(税込)/幼児1,380円(税込)

※状況により、予告なく営業内容等を変更する場合があります。

※ゴールデンウイーク期間は料金･メニュー内容･営業時間等を変更します。

取材協力/京都新阪急ホテル