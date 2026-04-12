【前後編の後編/前編からの続き】

「希少がん」の一種とされ、数々の著名人の命を奪ったことでも知られる、原発不明がん。この病気で夫・保雄さんを亡くした書評家・東えりか氏が解説する、治療の効果が上がっている事例とは。

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〈前編では、夫・保雄さんが原発不明がんと診断された際の経緯や、予防のためにできることについて語っていただいた。〉

現在、がんの研究は日進月歩であり、種類さえ特定できれば治療法の選択肢は多く、寛解する可能性も高くなってきている。患者数の多い五大がんと呼ばれる胃・大腸・肺・肝臓・乳房に発生したがんは、早期発見されれば治療効果は高い。

森永卓郎さん

また、一説には1000種以上あるといわれるがん種でも前立腺がんや子宮がん、膵臓がんや食道がんなどは耳にしたことがあるだろう。一方で「希少」と呼ばれるがんの一群があることはご存じだろうか。人口10万人に対して患者数6人以下のがんのことで、300種類以上が確認されている。

希少がん患者数を合計すると、年間約100万人が発症するといわれるがん患者の約5分の1になる。決して他人ごとではない。

原発不明がんはその希少がんの一種である。体内からがん細胞が発見されても、原発巣が特定できず治療が困難ながん、それが原発不明がんなのだ。

国立がん研究センターの解説では、原発不明がんと診断される人は成人固形がんの1〜5％と決して少なくない。

原発巣が分からず個々の症状も大きく違うため、希少がんの専門家である腫瘍内科医でも判断は難しく、原発不明がんの治療法は現在も確立されていないのだ。

だが治療の効果が上がっている例もある。

評論家でタレントの山田五郎さんは2024年10月、自身のYouTubeチャンネル「山田五郎 オトナの教養講座」で激しい腰痛の原因ががんの転移であり、肝臓やリンパにも転移が見られるステージIVB（遠くの臓器まで転移した状態）の原発不明がんだと公表した。

原発巣が分からない理由

それから1年以上たった現在、抗がん剤治療が功を奏し、YouTubeもテレビのレギュラーの仕事も続けられる状態を保っている。

昨年、拙著の医療監修をお願いした都立駒込病院希少がんセンター長の下山達（たつ）医師と山田さんとで鼎談を行った（集英社オンラインにて公開中）。

山田さんは24年6月にぎっくり腰のようなひどい腰痛を患い、検査で、骨とリンパ、肝臓に、パチンコ玉をぶちまけたように「がん」だと分かる赤い斑点がたくさん見つかった。5カ月前の人間ドックでは全く異常なしであったにもかかわらず、だ。

がん細胞が発見されてから1カ月間、さまざまな検査が行われたが原発巣は見つからず、最終的に「原発不明がん」の診断が下された。

下山医師は鼎談で、原発巣が分からない理由として主に二つの可能性を示唆した。

一つは、原発巣はあるが、小さ過ぎて現代の画像診断能力（CTや内視鏡）では検出できない場合。もう一つは、免疫などの働きで原発巣自体が消えている場合である。

ごくまれに感染症などによって免疫が活性化して、がんが小さくなる現象が知られており、原発巣は何らかの理由で消滅してしまったが、そこから飛び出した転移巣（原発巣から別の臓器にがん細胞が転移した病変）だけが残って増殖したケースが考えられるというのだ。

この場合、転移先の細胞を採取して調べても、その細胞が原発臓器の特徴を失っていたり、がん細胞自体が未分化（成長途中のまま）だったりすると、「どこの臓器から発生したがんなのか分からない」となり、診断は困難を極める。山田さんの場合は、がん細胞が未分化であったことが後に判明したそうだ。

「不治の病」のイメージ

腰痛以外の自覚症状がなかったという山田さんは、抗がん剤の効果でその腰痛もなくなった現在、がん自体の痛みや苦しみは感じないが、抗がん剤の副作用に悩まされているという。いまは「がん自体ではなく、抗がん剤と闘っているみたいな気がする」と現状を説明している。

さらに「がんであることを公表するリスクとして、仕事の依頼が激減する」ことを危惧していた。

がんがまだ不治の病である、というイメージが付きまとっていることは否めない。

日本人の2人に1人はがんにかかるといわれ、すべてのがんにおける5年生存率の平均が7割近くに達している現在でも、治療のできないがんは確実に存在する。

頼りになる一冊

がんとの付き合い方は、患者側も学ぶ必要がある。最後に、健康診断などで「再検査」と言われた場合に頼りになる一冊を紹介して本稿を終わりにしたい。

昨年12月、国立がん研究センターがん対策研究所が12年ぶりに『国立がん研究センターのがんになったら手にとるガイド』（小学館）を改訂した。

この本は、がんと診断された直後の心構えから治療の過程、そして経済的・精神的な面での支えとなる公的機関の紹介まで順を追って説明されており、医療者側からだけでなく、患者側からのリアルな情報も満載されている。各都道府県の相談センターのリストも役に立つだろう。

誰もがかかりうるがんという病気に対して、最良の診断と治療を受けられる日が一日も早く来ることを心から願っている。

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前編では、原発不明がんで夫・保雄さんを亡くした東さんに、がんと診断された際の経緯や、予防のためにできることについて語っていただいた。

東えりか（あづまえりか）

書評家。1958年千葉県生まれ。信州大学農学部卒。動物用医療器具関連会社で勤務の後、85年より小説家・北方謙三氏の秘書を務める。2008年に書評家として独立。11年から24年までノンフィクション書評サイト「HONZ」副代表を務める（現在閉鎖）。日本推理作家協会会員。「週刊新潮」「小説新潮」「婦人公論」「本の雑誌」「公明新聞」「日本経済新聞」で書評を担当。文庫解説担当著書多数。

「週刊新潮」2026年4月9日号 掲載