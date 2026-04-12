◆米大リーグ ドジャース―レンジャーズ（１１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１１日（日本時間１２日午前１０時１０分開始予定）、本拠地・レンジャーズ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。今季の本拠地初アーチとなる４号本塁打、日本人記録を更新する４５試合連続出塁をマークできるかに注目だ。

大谷は前日１０日（同１１日）の本拠地・レンジャーズ戦で、５回の３打席目に右前安打を放ち、８回の５打席目に申告敬遠で歩かされて２出塁。昨年８月２４日（同２５日）の敵地・パドレス戦から続く連続試合出塁を「４４」として、イチロー（マリナーズ）が２００９年４月２８日（同２９日）〜６月１４日（同１５日）に作った日本人記録「４３」を上回って日本人新記録を樹立した。

本拠地初アーチにも期待がかかる。これまでドジャースタジアムでの７試合は本塁打、長打、打点は０。これまで今季はなった本塁打はいずれも敵地だった。チームは前日１０日（同１１日）の本拠地・レンジャーズ戦でマンシーの３発目となるサヨナラ弾で接戦を制し、１０勝１番乗りとなった。勢いに乗っているだけに大谷の本拠地１号にも期待だ。

レンジャーズの先発は、ジャック・ライター投手（２５）。昨季１０勝を挙げてブレイクした右腕だ。直球の平均球速は９７・３マイル（約１５６・６キロ）の剛腕。今季はここまで２登板で１勝無敗、防御率２・４５をマークし、１１イニングで１７三振を奪っている。大谷は初対戦となる。