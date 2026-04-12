暖かな春風とともにお出ましになった爽やかなお姿に、福島――いや全国民が改めて勇気づけられたのではないか。4月6日、東日本大震災から15年の節目にあたって、天皇皇后両陛下と共に愛子さまが福島の地に降り立たれた。

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【写真11枚】くるんと“内巻きヘア”にジャケットで… 「愛子さま」の上品なお姿

上品なお姿

「震災の傷はいまだ癒えていないと感じます。災害による影響は人それぞれに異なり、10年、15年という年月の経過だけでは測れない重みを伴うものだと思います」

お誕生日に天皇陛下が語られたように、いまも忘れ難い東日本大震災の記憶。両陛下は即位前から福島県を繰り返し訪れては復興の歩みを見守ってこられただけに、初めて愛子さまを帯同される今回は、内心期するものがおありだっただろう。

愛子さま

しかし両陛下とも風邪で体調を崩され、当初の予定だった3月25日からの被災地ご訪問を延期されて、この日を迎えられた。皇后陛下はマスクを着けられ、心配する声もあったが、内巻きのボブヘアに紺のセットアップという上品なお姿でほほ笑まれる愛子さまの存在が、周囲を明るく照らした。

“カツサンド”に興味津々

双葉町にある「東日本大震災・原子力災害伝承館」では、被災者と懇談される機会が設けられたが、愛子さまは、

「おすすめのメニューはなんですか？」

とカフェを経営する女性に質問され、カツサンドの話題で大いに盛り上がったのだ。さらに沿道に集まった観衆からも、大きな歓声を浴びていた。

震災の記憶を若い世代にも継承してほしい――という両陛下の思いから、愛子さまの同伴が実現したといわれるが、天性の聡明さで周囲と、なにより両陛下を元気づけられたのだから、まさに思いが報われたご訪問となった。

撮影・福田正紀/JMPA

「週刊新潮」2026年4月16日号 掲載