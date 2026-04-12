¡Ú¶¥ÇÏ¡¦ºù²Ö¾Þ¡ÛÅìÂçÂ´¡¦¼Ä¸¶ÍüºÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¥Ç¡¼¥¿¤ÇÍ½ÁÛ ¡ª ËÜÌ¿¤Ï¥É¥ê¡¼¥à¥³¥¢
¢£GI¡¦ºù²Ö¾Þ¡Ê12Æü¡¢ºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç1600£í¡Ë
ÅìµþÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¤ÎTBS¼Ä¸¶ÍüºÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê29¡Ë¤¬¡¢GI¡¦ºù²Ö¾Þ¤ò¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¥º¥Ð¥êÍ½ÁÛ¡£¤³¤³¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëº£Ç¯¤ÎÌÆÇÏ»°´§¤ÎÀï¤¤¤Ïº®ÀïÌÏÍÍ¡£ºòÇ¯¤Î2ºÐGI¡¦ºå¿À¥¸¥å¥Ù¥Ê¥¤¥ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÇÀ¤Âå¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¥¹¥¿¡¼¥¢¥Ë¥¹¤ä¡¢Á°¾¥Àï¤ò²÷¾¡¤·¤ÆÂçÉñÂæ¤ØÄ©¤à¥É¥ê¡¼¥à¥³¥¢¤Ê¤É¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¸õÊä¤¿¤Á¤¬½¸¤¦¡£ºù¤Î½÷²¦¤Ø¤È¶î¤±¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï¤É¤ÎÇÏ¤«¡©
¼Ä¸¶¥¢¥Ê¡§
ºù²Ö¾Þ¤Ï·ø¤¤·èÃå¤¬Â¿¤¤¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£²áµî10Ç¯¤Ç¡¢3ÈÖ¿Íµ¤°ÊÆâ¤ÎÇÏ¤¬Â·¤Ã¤Æ3Ãå°Ê²¼¤ËÇÔ¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¤¬°ìÅÙ¤â¤Ê¤¯¡¢10ÈÖ¿Íµ¤°Ê²¼¤ÏÇÏ·ôÆâ¥¼¥í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿Íµ¤ÇÏ¤òÃæ¿´¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Çºù²Ö¾Þ¤ÈÆ±¤¸ÉñÂæ¤Îºå¿À¥¸¥å¥Ù¥Ê¥¤¥ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡ÊGI¡Ë¤«¤é¤ÎÄ¾¹ÔÁÈ¤¬3¾¡¤ÈÍ¥½¨¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¼¡¤ËÎÉ¤¤¤Î¤ÏÁ°Áö¡¦¥¯¥¤¡¼¥ó¥«¥Ã¥×¡ÊGIII¡ËÁÈ¤Ç¡¢2¾¡µó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²áµî10Ç¯¤ÎÁ°Áöµ÷Î¥ÊÌÀ®ÀÓ¤ò¸«¤ë¤È¡¢Á°Áö¤¬ºù²Ö¾Þ¤ÈÆ±¤¸1600£í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÇÏ¤¬9¾¡¤Ç¡¢3Ãå°ÊÆâ¤Ë¤âÂ¿¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤ÏÉ¾²Á¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿²áµî10Ç¯¤ÎÁ°Áö¤ÎÇÏÂÎ½ÅÊÌÀ®ÀÓ¤Ç¤Ï¡¢ÇÏÂÎ½Å460¥¥í°Ê¾å¤À¤Ã¤¿ÇÏ¤¬10¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤â´ð½à¤È¤·¤ÆÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÌ¿ÇÏ¡§®¥É¥ê¡¼¥à¥³¥¢¡ÊÌÆ3¡ËC.¥ë¥á¡¼¥ë
¼Ä¸¶¥¢¥Ê¡§
ËÜÌ¿¤Ï¥É¥ê¡¼¥à¥³¥¢¤Ç¤¹¡£Á°Áö¤Î¥¯¥¤¡¼¥ó¥«¥Ã¥×¡ÊGIII¡Ë¤Ç1Ãå¡¢¤½¤·¤ÆÇÏÂÎ½Å¤Ï502¥¥í¤Ç¤·¤¿¡£¥¥ã¥ê¥¢4Àï¤Ç3¾¡¡¢3Ãå1²ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°ìÅÙ¤âÇÏ·ô·÷Æâ¤ò³°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥É¥ê¡¼¥à¥³¥¢¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ÎÎÉ·ìÇÏ¤Ç¡¢Éã¤Ï13Ç¯¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¡¦¥¥º¥Ê¡¢Êì¤ÏGI2¾¡¤Î¥Î¡¼¥à¥³¥¢¡¢¤½¤·¤Æ½ÇÊì¤Ë¤ÏGI4¾¡¤Î¥¯¥í¥Î¥¸¥§¥Í¥·¥¹¤È¤¤¤¦¡¢³§¤µ¤ó¤âÌ¾Á°¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÇÏ¤¿¤Á¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼ê¤¬¡¢19Ç¯¥°¥é¥ó¥¢¥ì¥°¥ê¥¢°ÊÍè¤Îºù²Ö¾ÞÀ©ÇÆ¤Ê¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
ÃíÌÜÇÏ¡§¥¥®¥ã¥é¥Ü¡¼¥°¡ÊÌÆ3¡ËÀ¾Â¼½ßÌé
¼Ä¸¶¥¢¥Ê¡§
ÃíÌÜÇÏ¤Î¥®¥ã¥é¥Ü¡¼¥°¤Ï¡¢ºå¿À¥¸¥å¥Ù¥Ê¥¤¥ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡ÊGI¡Ë¤Ç2Ãå¤È¹¥Áö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°Áö¥¯¥¤¡¼¥ó¥«¥Ã¥×¡ÊGIII¡ËÁÈ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥¯¥¤¡¼¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢1ÈÖ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢9Ãå¤ÈÇÔ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤Êý¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Á°ÁöÇÏÂÎ½Å¤Ï500¥¥í¤Ç¡¢ºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï2Ãå°ÊÆâ¤ò³°¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¢¨¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸Ä¿Í¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£