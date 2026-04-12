◆「そりゃ偉そうに見えるわ…」部下が心を閉ざす上司の“痛い姿勢”とは？

部下が動かない、Z世代との距離感がつかめない……そんな悩みを解決するのが、ソフトバンクで「汐留の母」と呼ばれた澤田清恵 著『伝え方ひとつで部下が動き出す 上司の「コミュ力」大全』だ。生身のリーダーに求められる最強の武器は、生成AIには代替できない「コミュ力（共感力）」。同書をベースに、表面的なテクニックではなく、心・技・体を整え、信頼で組織を動かすための実践的ノウハウを紹介しよう。

どうも打ち解けられない……

部下との面談や1on1において、「しっかりと話を聞いているつもりなのに、どうも打ち解けられない」「言葉を尽くしても、どこか壁を感じる」といった経験はないでしょうか？

言葉選びや声のトーンに気をつけていてもコミュニケーションがうまくいかない場合、実は「目に見える態度」が原因かもしれません。マネジメントにおいて、部下との信頼関係を築き、本音を引き出すためには、言葉や声だけでなく、姿勢や身振り手振り、視線の向け方といった「身体的な要素」も相手に合わせることが非常に有効です。

姿勢のギャップが心のギャップを生む

どれほど的確で素晴らしいアドバイスをしたとしても、お互いの「姿勢」にズレがあると対話はかみ合いません。

たとえば、部下が深刻な悩みや強い熱意を持って「前かがみ」になって話している場面を想像してみてください。そのとき、上司であるあなたが椅子の背もたれに寄りかかり、「ふんぞり返った」姿勢で話を聞いていたらどうなるでしょうか？

たとえ相槌を打ち、内容を正しく理解していたとしても、部下の目には「偉そうにしている」「真剣に聞いてくれていない」と映ってしまいます。姿勢の不一致は、そのまま心理的な距離や上下関係の壁として相手に伝わってしまうのです。

「前かがみには前かがみで応じる」というように、相手の姿勢に自分の姿勢を同調させることも、共感の一歩となります。

ジェスチャーや「視線」も相手にチューニングする

姿勢だけでなく、身振り手振りや視線といった細やかな動きも、相手のペースに合わせてチューニング（調整）していくことが大切です。相手が大きなジェスチャーを交えて感情豊かに話すタイプなら、こちらも大きなジェスチャーで応じることで、場の熱量が共有されやすくなります。

また、意外と見落としがちなのが「視線」の合わせ方です。相手がこちらの目をじっと見て話す人であれば、こちらもしっかりと目を見て返すことで誠実さが伝わります。

一方で、人と目を合わせるのが苦手で視線が定まらないタイプの部下に対して、無理に目を合わせようとすると威圧感を与え、相手を萎縮させてしまいます。そのような場合は、あえてこちらも視線を外し気味にして話すといった細やかな配慮が必要です。

意識的な調整から「自然体」のマネジメントスキルへ

こうした姿勢や動きの同調は、相手に「自分と同じ波長だ」を感じさせ、無意識のうちに安心感と親近感を抱かせる強力なアプローチです。

とはいえ、今まで意識してこなかったことを意図的にやろうとすると、最初はぎこちなく、どこか白々しいように感じる可能性もあります。「わざとらしいのではないか」と戸惑うこともあるでしょう。しかし、まずは目の前の部下をよく観察し、視線や姿勢の細やかな調整から始めてみてください。

意識的に実践を続けていけば、慣れてくるにつれて、やがて自然体で相手の波長に合わせることができるようになってきます。上司の側から自ら歩み寄り、相手に身体的なリズムを合わせることは、部下の心理的安全性を高めるうえで非常に大きな意味を持ちます。

ぜひ、次回の面談から「身体的な同調」を取り入れ、より質の高い対話を実現してみてはいかがでしょうか？

※本稿は、『伝え方ひとつで部下が動き出す 上司の「コミュ力」大全』（ダイヤモンド社）をもとに作成しました。