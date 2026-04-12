プロ・リーグ 25/26のチャンピオンシッププレーオフ第2節 シントトロイデンとクラブ・ブリュージュの試合が、4月12日03:45に大王わさびスタイエンスタジアムにて行われた。

シントトロイデンは後藤 啓介（FW）、伊藤 涼太郎（MF）、山本 理仁（MF）、畑 大雅（DF）、谷口 彰悟（DF）、小久保 玲央ブライアン（GK）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するクラブ・ブリュージュはニコロ・トレソルディ（FW）、クリストス・ツォリス（FW）、ハンス・ファナケン（MF）らが先発に名を連ねた。なお、シントトロイデンに所属する松澤 海斗（MF）はベンチからのスタートとなった。

22分に試合が動く。シントトロイデンの後藤 啓介（FW）のアシストから伊藤 涼太郎（MF）がゴールを決めてシントトロイデンが先制。

29分、クラブ・ブリュージュは同時に2人を交代。カルロス・ボルジェス（FW）、カイリアニ・サブ（DF）に代わりママドゥ・ディアコン（FW）、ウーゴ・シケ（DF）がピッチに入る。

ここで前半が終了。1-0とシントトロイデンがリードしてハーフタイムを迎えた。

クラブ・ブリュージュは後半の頭から選手交代。ママドゥ・ディアコン（FW）からウーゴ・ベトレセン（MF）に交代した。

48分クラブ・ブリュージュが同点に追いつく。ウーゴ・ベトレセン（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

74分、シントトロイデンが選手交代を行う。アルブノール・ムヤ（FW）から松澤 海斗（MF）に交代した。

80分クラブ・ブリュージュが逆転。クリストス・ツォリス（FW）がPKを決めて1-2と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、クラブ・ブリュージュが1-2で勝利した。

なお、シントトロイデンに所属する後藤 啓介（FW）はフル出場した。伊藤 涼太郎（MF）は先発し86分までプレーした。22分にゴールを決めた。山本 理仁（MF）はフル出場した。畑 大雅（DF）は先発し86分までプレーした。谷口 彰悟（DF）はフル出場した。小久保 玲央ブライアン（GK）はフル出場した。48分にイエローカードを受けている。松澤 海斗（MF）は74分から交代で出場した。

2026-04-12 06:01:27 更新