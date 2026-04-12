中年期に突然訪れる気分の落ち込みや意欲の低下。誰もが通る道だ、などと甘く見てしまう人が少なくないが、それは危険な兆候の可能性がある。筆者の研究では、気分障害の症状が認知症発症の「7年前」に現れたことがわかった。アルツハイマー病のサインかもしれない、脳のSOSとは？※本稿は、精神科医の加藤忠史編『「心の不調」の脳科学 脳の中で、何が起きているのか』（講談社）のうち、高畑圭輔執筆部分を抜粋・編集したものです。

タウというタンパク質の蓄積が

アルツハイマー病を引き起こす

脳内炎症が続くと、やがてタウというタンパク質が蓄積して、神経細胞の機能が低下したり、細胞死が起きたりする恐れがあります。

タウの蓄積はアルツハイマー病の患者さんの脳内で起きていることがよく知られています。アルツハイマー病では、まず神経細胞の外部でアミロイドβというタンパク質の断片が蓄積し、その後、神経細胞の内部でタウが蓄積していき、やがて細胞死が起きて認知症の症状が現れます。

アミロイドβ蓄積とタウ蓄積の関係はよくわかっていませんが、神経細胞の細胞外にアミロイドβが蓄積すると、それを除去しようと免疫細胞が働いて脳内炎症が起き、それがタウ蓄積の要因になるのではないかと推測されます。

タウは、主に神経細胞の微小管に集まるタンパク質の一種です（図7-3）。

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