「写真集出たら買います」韓国美人ゴルファー、思わず目を奪われるミニスカ美脚SHOT

韓国の人気女子ゴルファー、ユ・ヒョンジュが美貌際立つ最新SHOTでファンを魅了している。

【写真】ユ・ヒョンジュ、ド迫力のピタピタウェア

ユ・ヒョンジュは最近、自身のインスタグラムを更新。

「ポーズも表情もコンセプトもありきたりでつまらないから載せないでおこうと思ったけど、載せることにしたプロフィール写真。皆さんが欲しいhaveは？」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、とある室内スタジオで撮影に励むユ・ヒョンジュが写っている。黒髪のロングヘアをセンター分けにし、ベージュのポロシャツに白のミニスカートを合わせたコーディネートで満面のスマイルを披露している。

タイト目なウェアからはボリューミーなスタイルがあらわになり、ミニスカートからすらりと伸びる美脚もあらわにしたユ・ヒョンジュ。彼女の投稿には「やっぱりゴルフ女神」「美しすぎます！」「めちゃくちゃ綺麗です」「写真集出たら買います」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝ユ・ヒョンジュInstagram）

ユ・ヒョンジュは1994年2月28日生まれの32歳。2004年にゴルフを始め、2011年にKLPGAへ入会。ツアー屈指の美貌とフィジカルを兼ね備えた選手として人気が高い。2025年シーズンは韓国女子ツアーの来季シード順位戦予選A組を3位で通過したものの、本選では通算3オーバーの89位に終わり、シード権獲得はならなかった。