板倉滉と共に復帰した冨安健洋、意外なボランチ投入から13分でまさかの一発レッド…
現地時間４月11日に開催されたエールディビジの30節で、冨安健洋と板倉滉が所属するアヤックスがヘラクレスとアウェーで対戦。３−０で快勝を飾った。
この試合で、怪我で離脱していた両日本代表DFが復帰。前者は３月22日のフェイエノール戦以来、後者は１月24日のフォレンダム戦以来77日ぶりの出場となった。
板倉がボランチで先発すると、66分にその板倉と代わって冨安が投入され、同じく本職ではない守備的MFでプレーする。
しかし79分、ペナルティエリア手前で最終ラインを抜け出ようとした相手選手のユニホームを引っ張ってしまい、ファウルを取られる。
当初はイエローカードだったものの、オンフィールドレビューの末に決定機阻止でレッドカード。13分間で退場と、ほろ苦い復帰戦となってしまった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】途中出場の冨安が痛恨の一発レッド
この試合で、怪我で離脱していた両日本代表DFが復帰。前者は３月22日のフェイエノール戦以来、後者は１月24日のフォレンダム戦以来77日ぶりの出場となった。
板倉がボランチで先発すると、66分にその板倉と代わって冨安が投入され、同じく本職ではない守備的MFでプレーする。
しかし79分、ペナルティエリア手前で最終ラインを抜け出ようとした相手選手のユニホームを引っ張ってしまい、ファウルを取られる。
当初はイエローカードだったものの、オンフィールドレビューの末に決定機阻止でレッドカード。13分間で退場と、ほろ苦い復帰戦となってしまった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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