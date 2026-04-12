『相葉マナブ』にJUJUが6回目の登場！相葉雅紀と音楽番組さながらの熱いトークも

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相葉雅紀が日本各地に出向き、土地の素晴らしさや旬の食材を学んでいく『相葉マナブ』。4月12日放送の舞台は、神奈川県横須賀市に位置する三浦半島。ゲストには、番組の大ファンを公言し、およそ1年ぶりの登場となる歌手のJUJUを迎える。

■番組最多ゲスト出演のJUJUが1年ぶりに登場

今回で6回目のゲスト出演となるJUJU。『相葉マナブ』13年間の歴史のなかで最多出演だと知って感激したJUJUが「もう私、引退してもいいんじゃない？」と笑うと、相葉や小峠英二（バイきんぐ）、澤部佑（ハライチ）がすかさずツッコミを入れ、オープニングから和やかな掛け合いが展開される。

今回学ぶのは、130年以上の歴史を誇る三浦半島の「春キャベツ」。相葉らは、約60年間愛され続ける柔らかくて甘みが強いロングセラー品種“金系201号”を育てる農家さんを訪ねる。

先が丸まった専用の「収穫包丁」を使い、見事な手つきで収穫に挑戦する相葉たち。農家さんから「生でガバッと割って食べる」というおすすめの食べ方を教わると、採れたてを真っ二つに割り豪快にかじりつく。

相葉はそのみずみずしさに感動。「後味が甘い！」「芯もおいしい！」と、雑味のない極上の甘さを堪能し、早くもその魅力に心奪われる。

■JUJU特製＆農家さん直伝の“春キャベツ”が主役のアイデアレシピが続々登場

農家さんから、今こそ食べたい春キャベツの絶品レシピを学ぶ。まずは切って和えるというシンプルなレシピがうれしい「やみつきキャベツ」。太めの千切りを任されたJUJUは、毎日自炊していることを明かし、その華麗な包丁さばきを披露する。

さらに、キャベツ好きが高じて「そのままちぎって食べるのがいちばんおいしい」と気づいたというJUJU。素材本来のおいしさを味わう、こだわりの楽しみ方を明かす。塩昆布とごま油で和えた「やみつきキャベツ」は、キャベツ本来の甘さが引き立ち、相葉も「これは量を（たくさん）食べられる」と箸が止まらない。

続く「キャベツのサラダ」では、JUJUの豪快な“ちぎりっぷり”が炸裂。手でちぎることで、特製ドレッシングとの馴染みが格段に良くなるという。さらに、小麦粉をいっさい使わず甘みのあるキャベツが主役の「春キャベツの豚平焼き」が登場。紅生姜の香りがアクセントとなり「週4日これでいい」（JUJU）、「キャベツの甘みをちゃんと感じる」（澤部）と味わいを堪能する。

また、農家さん一家でいちばん人気だという「巻かないロールキャベツ」は、具材を巻く手間を省き、コンソメスープで煮込むという、真似がしやすい驚きのアイデアレシピ。ベーコンや豚ひき肉の旨味が染み出したキャベツに「食べやすくておいしい」（相葉）、「ロールキャベツに感じていた高いハードルがなくなった」（JUJU）と、その手軽さと本格的なおいしさに太鼓判を押す。

番組恒例となっているJUJUがレシピを伝授するコーナーでは、「春キャベツの蒸し焼き」2種を披露。キャベツを芯ごとくし切りにしてフライパンに並べる豪快な手法は必見だ。豚肉を乗せる“フランス風”と、ペコリーノチーズとレモンをかける“イタリア風”。ひとつのフライパンでJUJUのセンスが溢れる2品が完成し、相葉も「これうまい、感動する」と漏らすほど、極上の味わいを生み出す。

■“表現者あるある”で大盛り上がり

調理の合間には、相葉らがJUJUと音楽番組さながらの熱いトークも。デビュー当時と今の心境の変化について問われると、当時は、人前に出るのが苦手で「歌うのが怖かった」と吐露するJUJU。しかし、ライブに足を運んでくれるファンのおかげで「今は歌うことが怖くなくなった」と語る。

このエピソードには相葉も深く共感し、自身が17歳でデビューした当時のプレッシャーを吐露。あるときから表現することに徹しようと思えるようになり、「歌うのがとても楽しくなった」と貴重なエピソードを打ち明ける。さらに、相葉と澤部が「振り付けやネタを覚えていないのにステージに上がってしまう夢を見る」という“表現者あるある”を明かし、全員が大いに盛り上がる。

“心に響いた誰かの言葉”というテーマでは、小峠がJUJUに伝えた「緊張しないもので、人は感動しない」という言葉を紹介。一方の相葉は「どんなに小さいことでも大きな愛を持ってやりなさい」というマザー・テレサの金言を挙げ、その言葉に一同は温かな雰囲気に包まれる。

他にも、小峠がラジオの生放送を忘れて自宅で悠々と餃子を作っていた衝撃の遅刻エピソードを告白し、爆笑をさらうひと幕も。

アイデア満載の春キャベツ料理と濃厚なトークが詰まった、今夜18時から放送の『相葉マナブ』をお見逃しなく。

■番組情報

テレビ朝日『相葉マナブ』 マナブ！旬の産地ごはん ～横須賀・三浦の春キャベツ～

04/12（日）18:00～18:56

出演：相葉雅紀、小峠英二（バイきんぐ）、澤部佑（ハライチ）

ゲスト：JUJU

■関連リンク

『相葉マナブ』番組サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/aibamanabu/