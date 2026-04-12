◇パ・リーグ ソフトバンク6―3日本ハム（2026年4月11日 エスコンF）

これ以上ない援護弾だ。ソフトバンク・近藤は2点を勝ち越し、3―1とした6回2死一、三塁、真ん中の147キロツーシームを右翼席へ叩き込む。ダメ押しとなる2試合連続5号3ランは2011年ドラフト同期・上沢の全球団勝利へ極上のアシストになった。

「日本ハム打線は本当に油断できない。取れるところで取れて良かったと思います」

終盤は一発が出れば同点の場面を何度も迎えたが、背番号3の一発が投手へ攻める勇気を与えた。対日本ハムは開幕4戦4勝ですべて逆転勝利。5号はリーグトップに並び、14打点は独走1位だ。

4位指名だった近藤は、6位指名の上沢と日本ハムで同期で同学年だった。入団時は捕手登録だったことで、一番近くで互いの成長を感じ取ってきた。節目の12球団勝利に貢献し「いい投球をしながら勝ちがついていなかったので良かったです」と素直に喜んだ。

本塁打、打点の2冠に立った。23年にはその2冠に輝いただけに気が早過ぎる報道陣からはタイトルの声も上がったが「全然。山川さんには（長打は）絶対、かなわない。いいところで一本を打ちたい」ときっぱり。自分の打撃に徹する心で、上沢とともにかつての本拠地を沸かせた。