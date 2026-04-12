「阪神牝馬Ｓ・Ｇ２」（１１日、阪神）

終わってみれば２冠牝馬の独壇場だった。ハナを切った１番人気のエンブロイダリーが力強く押し切り４度目の重賞制覇。海外遠征からの帰国初戦、そして日本での一線級古馬との初対戦。そんな不安をあざ笑う圧巻Ｖを披露してみせた。

完璧な逃走劇だった。最内枠から絶好のスタートを切ると、まさかの先頭へ。場内はどよめきに包まれたが、「返し馬で馬体は良さそうでした。１枠だし、もしいいスタートなら逃げようと思っていた」と振り返るルメール。全ては名手の思惑通りだ。道中もペースを落とすことなく悠々とラップを刻むと直線でさらにもうひと伸びし、迫り来る後続を完封。「最後に彼女の強さを見せました。止まらなかったね」。引き揚げてきた鞍上は胸元で力強く拳を握りしめ、喜びをかみしめた。

馬体を減らし、本来の力を発揮できず１１着に終わった香港マイル。中間は栗東に滞在し、１４キロ増と堂々とした姿でレース当日を迎えられた。森一師は「日本では桜花賞以来のマイル戦でしたし、古馬との対戦でしっかり結果を出せて良かった」と愛馬の復活Ｖに胸をなで下ろした。

今後はヴィクトリアＭ（５月１７日・東京）と、安田記念（６月７日・東京）の両にらみで調整されるが、「古馬として完成されてきている。香港などでのいろいろな経験がここにきて実を結んでいます」と指揮官。本格化を遂げた素質馬が、ヴィクトリーロードを駆け上がっていく。