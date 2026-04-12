ヤクルト３―２巨人（セ・リーグ＝１１日）――ヤクルトは一回に鈴木叶の２点三塁打で先制し、七回にサンタナのソロで突き放した。

７回２失点の山野が開幕３連勝。巨人はソロでの２得点にとどまった。

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巨人は山野を打ち崩せず、接戦を落とした。光明は、今季２度目の先発マスクとなった山瀬が、来日初先発のマタを懸命のリードで立ち直らせ、バットでも存在感を見せたことだろう。

２点を追う三回、「低めにいい球を投げてくる投手。浮いてきたら飛びつこう」と打席に臨み、山野の甘い速球を完璧に捉えた。左翼席への一打は７年目で初の本塁打。三塁を回って雄たけびを上げた。

生まれた日に本塁打を放った新人時代の阿部監督にちなんで「慎之助」と名付けられ、石川・星稜高では奥川（ヤクルト）とのバッテリーで夏の甲子園を沸かせた捕手も２４歳になった。

強肩を武器にした守備が持ち味。昨季はファームで打率３割２厘をマークし、「毎カード（昇格を告げる）電話がかかってこないかな」と願ったが、岸田や甲斐ら捕手の厚い選手層の前に雌伏の時期を過ごした。

昨季まで１６試合の出場にとどまり、「去年はずっと二軍でやった。もういたくない」と開幕一軍をつかみ、ベンチでは阿部監督の隣に陣取って学びを得ようと必死だ。「もちろん守備が優先だけど、やっぱり見られる部分は打席でもある。一軍での経験がほぼゼロに近い人間こそ色を出さないといけない」。その一つのパンチ力でアピールした。

村田バッテリーチーフコーチは「捕手として試合を支配するには経験値も必要。日々吸収してくれれば」と期待を込める。記念の一打にも敗戦後、山瀬の表情は厳しかった。「自分が出て負けた時は（チームの勝敗を背負う）重さを感じる」。手応えも悔しさも胸に刻み込み、成長の階段を上がっていく。（井上敬雄）