74歳歌手、駅の階段で転倒し肋骨2本を折る大けが 99歳の母のために激痛に耐えながら帰宅
歌手の今陽子が、14日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
今陽子 ＝テレビ朝日提供
ボサ・ノヴァバンド「ピンキーとキラーズ」のボーカルとして16歳で大ヒットを経験し、まもなく芸能生活60周年を迎える今は、現在74歳。
昨年11月に駅の階段で転倒し、肋骨を2本骨折。激痛で呼吸すらままならない状況だったが、「母が家で待っている」という一心で立ち上がり帰宅したそう。その後、母の預け先を手配し仕事も休まずにステージに立ち続けたという。
99歳の母は、平日は毎日デイサービスに通っているため、毎朝6時に起きて出かける準備をするそうだが、自分が出かける支度より時間がかかるが今もステーキ150gを平らげる母親の存在が励みになると話す。
今陽子 ＝テレビ朝日提供
ボサ・ノヴァバンド「ピンキーとキラーズ」のボーカルとして16歳で大ヒットを経験し、まもなく芸能生活60周年を迎える今は、現在74歳。
昨年11月に駅の階段で転倒し、肋骨を2本骨折。激痛で呼吸すらままならない状況だったが、「母が家で待っている」という一心で立ち上がり帰宅したそう。その後、母の預け先を手配し仕事も休まずにステージに立ち続けたという。
99歳の母は、平日は毎日デイサービスに通っているため、毎朝6時に起きて出かける準備をするそうだが、自分が出かける支度より時間がかかるが今もステーキ150gを平らげる母親の存在が励みになると話す。