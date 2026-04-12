「タカリかよ…」職場のお別れ会で高い酒を一人で飲み尽くし“割り勘”にする年上女性にドン引き

お金の払い方にこそ、その人の本性が出てしまうものだろう。投稿を寄せた女性（東京都／60代／事務・管理）は、期間限定の派遣の仕事が終了した際、同僚3人で個室で飲んだという。

「お別れ会」と称した飲み会だったが、そこでドン引きするような出来事に遭遇した。（文：篠原みつき）

「私ばかり呑んじゃってごめんね〜」

女性の同席者である年上の女性は、かなりの酒豪だったようだ。

「コース外の高いお酒ばかり頼んで、一人で飲み尽くした挙げ句、ワリカンに」

自分が勝手に頼んだ高い酒代まで同席者に払わせるとは、かなり図々しい。しかも、その年上の女性からはこんな調子のいい言葉が飛び出したという。

「私ばかり呑んじゃってごめんね〜今度埋め合わせするから〜」

これでお別れだというのに、一体いつ埋め合わせをするつもりなのだろうか。女性は怒りを込めてこう吐き捨てた。

「お別れ会でだし、今度なんて、あるかどうかもわからないじゃない！ タカリかよ」

期間限定の職場で相手が年上となれば、いくら腹が立ってもその場で反論して割り勘を拒否するのは難しかったのだろう。

最後に相手の嫌な面が見えてしまった形だが、これで縁が切れたことだけは幸いだったかもしれない。

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