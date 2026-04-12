「今パチ屋で泣いてる」閉店1時間前に8万負けたユーザーの悲哀 「万札5枚目でどうでもよくなる」心理も

ギャンブルは、遊び金。つまり生活に使う分を差し引いて、なくなっても「悔しい」と思うだけで済む分のお金でやるのが良いとされている。良いとされているが、実際にはギャンブルにハマってしまう人というのは、「悔しい」のその先に歩を進めがち。

すなわち、手を付けてはならないお金。使うと次の給料日まで生活が苦しくなるようなお金にまで手を付けることが多々ある。

パチンコ依存の人の、多分99％はその月の家賃の支払いに必要なお金をサンドにぶち込んだ経験があるはずだ。しかし、そこまで追いつめられた時点でもうギャンブルという括りでは完全に負けムーブなわけで、それ以上足掻いてもしょうもない結果が待っているもの。

ギャンブルってユーザーが負けることで成り立っているわけで、敗北は様式美なのだ。だからこそ、遊び金でやる分で収めることが大切になる。ちょっとの散財はストレス発散にもなるし。（文：松本ミゾレ）

閉店直前に8万負け。そりゃあ泣くしかないか！

3月14日に、おーぷん2ちゃんねるに「今パチ屋で泣いてる」というスレッドが立っていた。スレが立ったのが当日の21時59分。閉店までもう1時間を切っているという状況だが、スレ主は8万を失って落涙していたようだ。https://hayabusa.open2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1773493176/

この日は土曜日だったので、もしかすると朝から晩まで打ってボロクソにやられたのかもしれない。

なぜそこまでつぎ込んだのか。釘の状態が良かったのか、他にすることがなかったのか。彼の心理状態を完璧に推察することは難しいが、まあ、パチンコって普通にこのぐらい負けるような娯楽だから、そういうこともあるよねとしか……。

本人も「（サンドに入れる万札が）5枚目あたりでどうでもよくなる」と書き込んでいる。そうなんだよね。分かる。

これってギャンブラーが敗色濃厚になると陥りがちな精神状態だもん。頭に血が上ってるときあるあるって感じで、特に青天井のパチンコだと冷静になれるチャンスがない。その上、昨今のマシンはLTにさえぶち込めばなんとかなりそう感だけはあるから、もう自分ではブレーキを掛けることもならず、行くとこまで行く人も多いのだろう。

スレ主は最悪な土曜日を過ごしたわけだが、所詮依存症なのでこれを機にパチンコから足を洗うなんてこともないはずだ。

そこが僕ら依存症の辛いところなのよね。喉元過ぎれば……どころか一晩寝たら、もりもりやる気が蘇ることも多い。財布の中身は蘇生できないけど。

パチ屋で負けて泣くぐらいならまだマシ。周りに当たる人、マジ勘弁！

僕は最近のパチンコは一切打っていない。理由は、とにかくスペックを見ただけで勝てる気がしないからってのはこちらでもめちゃくちゃ繰り返して主張してきたが、本当にその一点に尽きる。

元々昔の50％ループ確変モノですら「今日は奇数図柄来ないかも」と消極的な姿勢で打ってたし……。そんな人間なので、とてもじゃないがLT機なんか触る気がしない。怖すぎる。あまりにも。

で、実際そういう難しい台ですらちゃんと客がついてるのが今のパチ屋なんだけど、やっぱり勝ちにくいはずなんだよね。釘だって昔ほど状況は良くないだろうし。

だからボロ負けする人も当然多いんじゃないかなぁ。というのも、僕が物書きしてても永遠に売れないから、年始以降副業としてパチンコホール近くの景品交換所に詰めてると、もうめっちゃ機嫌悪い人がお客で来るのよ。

先日も交換所の遅番で入ってるとき。22時過ぎだったかな。ぼちぼち金種を数えて閉店しようかって頃に、明らかにキレ散らかしてる男が来て、窓口に景品ぶん投げて。

そんでこっちが出す小銭を受け皿からふんだくって帰ってて。ああいうのを見ると、本当にみっともないんだよね。なっさけない。本人は頭に血が上ってそれどころじゃない感じだけど、パチ屋と景品の交換所って別のお店なわけで。運営会社も違うから、この人がやってることって凄い惨めなわけ。

パチンコで負けてむしゃくしゃして、全然関係ないコンビニでアルバイトに辛く当たるみたいなもの。筋違いもいいとこなんだよね。僕はおっさんだからまだいいけど、交換所って基本は小柄なおばあさんとかが詰めてるから、怖がらせるだけだし、やめた方がいいと思う。

まあ、パチンコで負けて怒るような奴に、何言っても無駄なんだろうけど。というかパチンコ・パチスロをする時点で世間的には惨めなのに、負けると余計にダサくて惨めになっちゃうから、本当にギャンブル依存症は恥ずかしい病気だよね。

僕も少なからず負けると気分が悪くなる傾向はあるから、他人事と思わずにひっそりと負けてコソコソ店から逃げ出さないとなぁ。