◆関西学生野球春季リーグ戦 ▽第２節１回戦 関大１―０関学大（１１日・甲子園）

関大と同大が先勝した。関大は左腕・米沢友翔（４年）が自己最速タイ１４９キロをマークし、１安打、無四死球、１３奪三振で完封。打者２７人の準完全試合でリーグ戦初勝利を飾った。同大は１年生左腕・三浦幌史が“開幕投手”を務め、６回を４安打無失点でリーグ戦初登板先発勝利を挙げた。

伝統の“関関戦”が行われた甲子園で圧巻の投球を見せた。関大の左腕・米沢は、初回に３者連続空振り三振の立ち上がり。２回先頭に中前打を許したものの、次打者を遊ゴロ併殺に仕留めた。７回まで４者連続を含む毎回奪三振で計１３Ｋ。１１４球で無四死球、打者２７人の準完全試合でリーグ戦初勝利を飾った。「（初回の３三振が）自分を勢いづけてくれた」。９回には自己最速タイの１４９キロをマークするなどスタミナも満点だ。

小田洋一監督（６０）は「能力は高かったけど、故障が多かった」と、リーグ戦は１２試合で１７回２／３にとどまっていた。２年夏に肩や肘を痛めて約１年間は投げることができず、完全ノースローで下半身をいじめ抜いた。石川・珠洲（すず）市出身。２年前の正月は能登半島地震で被災したが、両親が「野球を頑張りなさい」と送り出してくれた。「（両親に）恩返ししたい気持ちを忘れずに練習しました。震災で余計に頑張ろうと、大きな転機になりました」と、故障に負けるわけにはいかなかった。

この日はＮＰＢ９球団のスカウトが視察。ロッテ・三家スカウトは「ストレートで空振りが取れるのが魅力。十分、インパクトがあった」と、ドラフト戦線に急浮上したと認めた。目標はプロ入り。２学年上には同じサウスポーの中日・金丸がいる。「尊敬できる先輩。憧れもありますが、追いつきたい」。金丸も着けた背番号２１で、夢をつかむために力投を続ける。（高柳 義人）

◆米沢 友翔（よねざわ・ゆうと）２００４年６月１日、石川・珠洲市生まれ。２１歳。小学２年から宝立サマンズで外野手として野球を始める。４年から投手も務め、６年にＪＢＣ珠洲に所属。緑丘中では軟式野球部で本格的に投手に転向。金沢では１年秋にベンチ入り。２年夏は決勝で小松大谷に敗退。２年秋からエースで３年夏は３回戦敗退。関大では１年秋から登板。１８０センチ、８０キロ。左投左打。