◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ西▽第１０節 Ｃ大阪１―０Ｇ大阪（１１日・パナソニックスタジアム吹田）

Ｃ大阪がアウェーでのダービーで１―０とＧ大阪を破り、ホームでＰＫ戦の末に敗れた開幕節（２月７日・ヤンマー）のリベンジを果たした。前半４０分、主将のＭＦ田中駿汰（２８）のスルーパスに反応したＦＷチアゴアンドラーデ（２５）が先制ゴールを奪い、決勝点に。Ｇ大阪は、０―１で敗れたＡＣＬ２準決勝のバンコク・ユナイテッド（Ｕ、タイ）第１戦（８日・パナスタ）から公式戦連敗となった。

１３分と長かった後半アディショナルタイムをしのぎ、Ｃ大阪イレブンが敵地パナスタで喜びを爆発させた。開幕節は９０分０―０からＰＫ戦４―５で敗北。この日もチームをけん引した田中駿は「ＰＫですが（Ｇ大阪が）喜ぶ姿を（Ｃ大阪の）サポーターに見せてしまった。アウェーで逆に勝って喜ぶ姿を見せようと思っていた」と明かした。自身はＧ大阪Ｕ―１５出身という因縁も。「この試合は特別。お互いプライドが掛かっているし、やりがいを感じる」と充実した表情だった。

前半４０分。相手の猛攻をしのいで、自陣深くから敵陣へとビルドアップ。田中駿が絶妙の縦パスを放つと、チーム事情で今季初めて１トップに入ったチアゴアンドラーデが右足でネットを揺らした。「とにかくボールに行けばいいと、何も考えずプレーした結果」と無心を強調。田中駿も「ほぼパーフェクトなスルーパスだった」と、かみしめた。

守備陣も光った。シュート本数では６―８と上回られたが、元日本代表ＧＫ中村航輔（３１）がＰＫストップなどゴールを守り続けた。今季加入した守護神は「チームに貢献したかった。最終的に１―０。チームとして良かった」と安ど。アーサーパパス監督（４６）も「全員で同じ絵を描いて戦えた。ガンバと（今季２戦でアディショナルタイム含め）２００分戦って、得点を許していないんだ」と選手たちを誇った。

４戦ぶりの９０分勝利を挙げ、リーグ西の６位に浮上。桜の季節は終わりつつあるが、このまま中位に甘んじるつもりはない。田中駿は「この試合を次に生かしていかないと。しっかり上位を目指してやっていく」ときっぱり。ライバル対決を制して勢いづいたＣ大阪が、リーグ後半に加速する。（田村 龍一）

〇…Ｇ大阪はＣ大阪に敗れ、西の４位に後退した。後半２６分、ＦＷヒュメットのＰＫを相手ＧＫ中村航がはじき、こぼれ球をＭＦ安部がゴールへ蹴り込んだがＶＡＲの結果、オフサイド。幻の“同点弾”となった。古巣とのダービーで奮闘したＤＦ岸本は、下を向かず「次の試合に勝つことだけを考えたい」とバンコクＵとの第２戦（１５日・タイ）へと気持ちを切り替えた。ＡＣＬ２を含め、４月４日から５月１０日まで３７日間で１１試合を消化する過密日程を戦い抜く。