フジテレビ系ドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』でそのクズっぷりが話題となったお笑いコンビ・ガッポリ建設の小堀敏夫が、ABEMAの人気バラエティの特別編『あつまれ ハイエナの森』に出演。真剣交際中の女性の存在を明かし、生電話で結婚の意志を確認した。

【映像】小堀の28歳年下の恋人

『あつまれ ハイエナの森』は、ABEMAが2026年4月11日に開局10周年を迎えることを記念して放送された『30時間限界突破フェス』内の特別番組。ニューヨークとさらば青春の光がMCを務め、ネットニュースで大バズりしそうな“お騒がせ者”たちがスタジオに生出演して限界ギリギリのトークを繰り広げる。

「『ザ・ノンフィクション』でもまだ言っていない秘密がある」と登場した小堀は「婚活をやって1ヶ月で11人にフラれて諦めていたけれど…彼女が出来ました！」と打ち明けて「これが何と30歳！俺は58歳だよ？28個下のエステティシャン。今は結婚も考えている」と真剣交際中の相手がいることを告白した。

そのお相手である30歳のミサキさんとは、昨年のクリスマスから交際をスタートさせたという。『ザ・ノンフィクション』での小堀のクズっぷりに惚れたミサキさんがDMで小堀に連絡をしたのが出会いのきっかけだ。

今は喧嘩中だというミサキさんにスタジオから生電話した小堀は「借りた1万円、明日の朝には入れるから」とミサキさんに借金していることを口にすると、ミサキさんは「違う違う！貸したのは1万じゃなくて121万。1万円じゃありません、121万円貸しています」と激怒。改めて小堀のクズっぷりにスタジオからは悲鳴が上がった。

とはいうものの、ミサキさんはそんな小堀にゾッコンの様子で「面白くて顔がカッコいい」と小堀の好きなところを上げて、結婚の意志を問われると「すぐにでもしたいです」と即答。これに嬉しそうな小堀は「お前、そこらへんにしとけ。違う番組で金になるから」とミサキさんをダシにして一儲けを企んでいた。

小堀の121万円もの借金の理由はパチンコ。それでもミサキさんは将来の不安を聞かれると「ないです」と断言して「私が頑張ります」と小堀の生活を支えていく構えを見せた。年収2千万円以上を結婚相手の条件にしていた小堀は、ミサキさんとの結婚には「したいよ」と前向きで「年収2千万円以上の女性と結婚したいと思っていたけれどそれは無理。だから売れている奴からご祝儀を回収する方法に変えたい」などと意気込んでいた。