きょう12日（日）も晴れて、春というより初夏のような陽気になる所が多いでしょう。名古屋、甲府、熊谷（埼玉）は25℃、日田（大分）では27℃など、25℃以上の夏日になる所もありそうです。

■晴天続く 西〜東日本は紫外線対策を

きょう12日（日）も朝から晴れる所がほとんどです。その分、紫外線が強いですので帽子や日傘などで対策を行った方がいいでしょう。北陸や北日本の強風は、午後には次第に落ち着いてくる見込みです。北海道の雨や雪も午前が中心でしょう。

■春飛び越えて初夏の暖かさ 夏日予想も

きょう12日（日）の最高気温は、季節前倒しの暑さとなった前日よりは低いものの、それでも4月下旬から5月中旬並みの暖かさの所が多い予想です。25℃以上の夏日になる所もありそうです。湿度は低いですが、まだ体が暑さに慣れていない時季ですので、熱中症にお気をつけください。

【きょう12日（日）の各地の予想最高気温】

札幌 :10℃ 釧路:11℃

青森 :12℃ 盛岡:14℃

仙台 :18℃ 新潟:15℃

長野 :18℃ 金沢:17℃

名古屋:25℃ 東京:23℃

大阪 :23℃ 岡山:23℃

広島 :24℃ 松江:21℃

高知 :24℃ 福岡:23℃

鹿児島:24℃ 那覇:28℃

■週明け以降 西日本は雨や曇りでジメッと体感

きょう12日（日）は九州南部で朝から雨が降りやすく、夜が遅くなればなるほど雨のエリアが広がるでしょう。西日本はあす13日（月）以降、雨や曇りの日が多くなりそうです。少しジメッと感じられるでしょう。東日本や北日本はおおむね晴れて、昼間は過ごしやすい日が多い見込みです。

■台風4号は次第に北上する予想に

きょう12日（日）午前3時には「非常に強い」勢力となった台風4号は、次の週末に父島など小笠原諸島に接近する可能性があります。たとえ進路がそれたとしても、小笠原諸島、南西諸島や太平洋側では波が高くなるおそれがあります。今後も最新の情報にお気をつけください。