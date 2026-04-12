「完全復活」「ソシエダが眠りから覚めた理由は彼だ」復帰戦で“即アシスト”の久保建英に最高評価！スペイン大手紙も絶賛！「チームに火をつけた」
４月11日に行われたラ・リーガの第31節で、久保建英が所属するレアル・ソシエダがアラベスとホームで対戦。３−３の引き分けに終わった。
１月18日のバルセロナ戦で左ハムストリングを負傷し、長期の離脱を強いられた久保が、この試合で実戦復帰を果たす。
54分に投入された日本代表MFは60分、左サイドからのクロスを頭で折り返し、いきなりオーリ・オスカールソンのヘディングシュートをアシストしてみせた。
現地メディアもそのパフォーマンスを絶賛。スペインの大手紙『Mundo Deportivo』はこう称えた。
「ハーフタイム後、ソシエダが眠りから覚めたのも彼のおかげだった。彼はチームに火をつけた。その結果、この日本人選手は３−２の勝ち越し点に大きく貢献し、アシストも記録した。一度も全力疾走を怠らなかった。彼は完全に復活した」
また、『El Desmarque』のギプスコア版もチーム最高タイの７点をつけ、こう寸評を添えた。
「数か月ぶりにピッチに戻ってきた日本人選手は、高いボールに反応してボールをフリックし、ヘディングでオスカールソンのゴールをアシストするなど、重要な役割を果たした」
復帰戦でインパクトの残した久保。これからコンディションはさらに上がって行くだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】復帰した久保がいきなりの絶妙アシスト！
１月18日のバルセロナ戦で左ハムストリングを負傷し、長期の離脱を強いられた久保が、この試合で実戦復帰を果たす。
54分に投入された日本代表MFは60分、左サイドからのクロスを頭で折り返し、いきなりオーリ・オスカールソンのヘディングシュートをアシストしてみせた。
「ハーフタイム後、ソシエダが眠りから覚めたのも彼のおかげだった。彼はチームに火をつけた。その結果、この日本人選手は３−２の勝ち越し点に大きく貢献し、アシストも記録した。一度も全力疾走を怠らなかった。彼は完全に復活した」
また、『El Desmarque』のギプスコア版もチーム最高タイの７点をつけ、こう寸評を添えた。
「数か月ぶりにピッチに戻ってきた日本人選手は、高いボールに反応してボールをフリックし、ヘディングでオスカールソンのゴールをアシストするなど、重要な役割を果たした」
復帰戦でインパクトの残した久保。これからコンディションはさらに上がって行くだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】復帰した久保がいきなりの絶妙アシスト！