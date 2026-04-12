１１日放送のテレビ朝日系「出川一茂ホラン☆フシギの会」（土曜・午後１０時３０分）に、タレントのホラン千秋が出演。番組で紹介したくしゃみを止める秘策について「いつもやっている」と明かし、長嶋一茂や出川哲朗を驚かせた。

番組では「花粉症対策」を特集。その中で「あのギャグのポーズ〇〇〇〇〇〇でくしゃみが止まる！？」のパネルが登場した。

すると、ホランが「わかる。いつもやってる」と発言。出川らが「アイーン」「だっふんだ」などを挙げていき、それが「加トちゃんぺ」であることが紹介された。

「止まるわけないでしょ」と出川らが言う中、「止まります。鼻の粘膜は脳の三叉（さ）神経が領域を支配している」と専門医。鼻の粘膜に異物があり、くしゃみが出そうな時に、同じ三叉神経の領域にある鼻の下を強く刺激すると、粘膜の刺激よりそれが上回り、くしゃみが止まるという。ポイントは触る程度ではなく、しっかり抑えて刺激を与えることだと話す専門医のＶＴＲが流された。

これを見た出川に「ホランちゃん、やってるの？」と問われると、「私、生放送とかで…この番組はくしゃみしちゃいますけど」と笑わせてから、ホランは「花粉の時期、夕方のニュースやってた時、生放送中に何度もくしゃみ出そうになるんですよ。そうすると、考えるフリして、ああそうなんだってここで（手を鼻の下に押し当てる）抑えると止まるんですよ」と、実際にやっていたポーズをしながら、実践してたことを明かした。

これには出川も「なるほどね。なるほどね。やってみよう」と感心していた。