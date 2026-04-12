◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人２―３ヤクルト（１１日・東京ドーム）

先を見据えてあえて４番をスタメンから外した。１点差の惜敗で３連勝を逃した阿部監督は「負けてしまったんですけどね」と現実に目を向けた。それでもダルベック不在の打線は山瀬のプロ初本塁打、坂本の今季１号、平山のプロ初安打など多くの収穫があった。

開幕から１２試合連続４番で出場してきたダルベックが初めてベンチスタート。守備も一塁、三塁で奮闘し、打率２割２分５厘、２本塁打、チームトップタイの７打点、出塁率３割５分４厘。この日の試合前練習は通常通り行っていた。

橋上オフェンスチーフコーチは休養のためと説明。「コンディション的に、結構ずっとフルで出ていたので、休息を与えた方がいいという判断で。調子うんぬんで外れたと捉えられないように、ウィーラー（打撃コーチ）が間に入ってくれたので」とコミュニケーションをしっかり取って伝達したと明かした。

７回２死一塁、赤星の代打としてネクストバッターズサークルに姿を見せたが、打順が回らず出場機会はなかった。４番にはキャベッジが入って食らいついたが、左腕の山野に７回２失点と好投され敗戦。７勝６敗で貯金１となった。（片岡 優帆）