◇明治安田J1百年構想リーグ C大阪1―0G大阪 （2026年4月11日 パナスタ）

明治安田J1百年構想リーグは8試合が行われ、C大阪が敵地での大阪ダービーを1―0で制した。前半40分にFWチアゴ・アンドラーデ（25）が決勝点。守備陣も後半の相手の猛攻をしのぎ、PK負けを喫した開幕戦の借りを返した。首位の神戸は名古屋に3―2で競り勝ち、勝ち点25とした。

少し遅れた桜がアウェーのピッチを彩った。前半40分、右サイドでMF中島が粘り、ヒールパスを受けたMF田中が裏をうかがう背番号11の姿に反応した。「チアゴは速いので、タイミングだけ気をつけた。ほぼほぼパーフェクトなパス」。アンドラーデの先制弾を演出した一本に、主将は大きくうなずいた。

開幕戦のダービーは、スコアレスドローからのPK負け。田中は「リベンジの気持ち？それはありました。アウェーで勝って、（サポーターが）喜ぶ姿を見せてやろう、と思っていたので良かった」と喜んだ。

後半に与えたPKを止めたGK中村ら守備陣も奮闘。「うちはG大阪から（アディショナルタイム含め）200分、点を取られていない」。パパス監督の高笑いが会見場に響いた。（堀田 和昭）