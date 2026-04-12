ニューストップ > スポーツニュース > 野球ニュース > 【隠しマイク】西武ドラ2・岩城 渡部に激似のため「普通に“（渡部… 【隠しマイク】西武ドラ2・岩城 渡部に激似のため「普通に“（渡部）聖弥、おはよ〜”って言われる」 【隠しマイク】西武ドラ2・岩城 渡部に激似のため「普通に“（渡部）聖弥、おはよ〜”って言われる」 2026年4月12日 5時31分 スポニチアネックス リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 ◎ルーキー守護神の西武のドラフト2位・岩城は実は渡部のそっくりさん。「チームメートからも、普通に“（渡部）聖弥、おはよ〜”って言われるんです」。いつかツーショットが撮りたい…。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 落合博満氏「だって、そうしないと」 優勝旅行であの投手をファーストクラスに 真相を告白 落合博満氏 試合前のカレー禁止令 しかし自ら禁を破り、あの選手だけ食べさせた逸話 落合博満氏“大成しないだろう”と思っていたが大成した選手の実名 クビ寸前から「大化け」 西武の名手・源田壮亮が正面ゴロをポロリ ネット驚き「神様じゃないんだから」「表情が辛くて」