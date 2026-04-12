◇パ・リーグ 楽天11―4オリックス（2026年4月11日 楽天モバイル 最強パーク）

頼れる左腕が帰ってきた。今季初先発の楽天・早川が、7回3安打1失点で昨年6月20日の広島戦以来、295日ぶりの勝利。同年9月の左肩クリーニング手術を乗り越え「意外と緊張はなく、楽しもうというマインドに持っていった」と白い歯を見せた。

捕手の太田が「待っていても押せると思ったぐらいの球威」と称えた最速148キロの直球を軸に4回まで無安打投球。5回無死満塁から二ゴロ併殺打の間に1点を失ったが、付け入る隙を与えず、チームの連敗を2で止めた。

昨季は2年連続で開幕投手を務めたが、6月ごろに左肩に異変を感じた。それでも投げ続けた。球威を失ったボールは痛打され、肩は痛みを感じない時間がなくなった。「本当に投げていてしんどかった。悪いものが全部身についてしまっても嫌。それなら全部フラットにしよう」と迷うことなく、手術に踏み切った。

キャリア最少の2勝から復活を誓う中、訃報が届いた。8日に母校・早大の野村徹元監督が亡くなった。在籍期間は重なっていないが、母校には「やるなら徹底的にやる」という「野村イズム」が浸透。自主トレで師事した先輩の和田毅氏（元ソフトバンク）からも叩き込まれ「継承してやっていきたい」とうなずいた。

野村さんには在学時に会うたびに「ケガをしないように」と言われてきた。「去年手術してしまいましたが、これからは無事これ名馬でやっていきたい。球数も球速も、もう一段階というのはある」と早川。復活ロードを野村さんも草葉の陰から見守っている。（花里 雄太）