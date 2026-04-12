◇セ・リーグ ヤクルト3―2巨人（2026年4月11日 東京D）

落ち着いたマウンドさばきだった。ヤクルト・山野が7回5安打2失点で両リーグトップの3勝目に「試合をつくれているということなので、引き続き継続してやりたい」と胸を張った。

「どの球種も調子が良かった。調子がいい時こそしっかり丁寧にいこうと、一球一球丁寧に投げることを心がけた」。許した得点はソロ本塁打の2発のみ。ストライク先行で87球でまとめた。7回には坂本のソロで1点差に迫られるも動じず。2死一塁でけん制を続け、東京ドームが異様な雰囲気になる中でも「余裕があった」と、山瀬を三ゴロに仕留めた。

投打で存在感を見せた。4回1死二塁では、3試合連続安打となる左前打でつないだ。2回の第1打席では「ピッチャーの立場からして、ああいうことされると自分は嫌」と初球にセーフティーバントの構えをし、揺さぶるしたたかさも見せた。

「野手の方のおかげで勝ち星がついてるだけ。無失点ピッチングとかをして、野手を楽にさせてあげたい」と山野。チームとともに好スタートも、冷静だった。（小野寺 大）