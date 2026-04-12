◇パ・リーグ 西武5―2ロッテ（2026年4月11日 ベルーナD）

2年前の新人王が今季3登板目で今季初勝利を手にした。西武の先発・武内は、初回に援護をもらうと「飛ばしていった」とエンジン全開。ロッテ打線の早打ちもあり、5回までわずか57球で2安打無失点に抑えた。7回を4安打1失点。チームを最下位脱出に導き「やっぱり勝てたらうれしい」と喜んだ。

昨季は1月に左肘を痛めるなど故障に泣いて4勝止まり。「ケガなく投げられていること自体、本当にいいこと」。大きな刺激も受けた。日本ハム・細野が3月31日ロッテ戦でノーヒットノーランを達成。その瞬間を配信で生観戦していた武内は「物凄い投球だったし、本当に素晴らしかった」。自身は国学院大、細野は東洋大で大学時代から競い合い、「東都セブン」としてともに23年ドラフトで1位指名された。

左腕は「自分も負けないように、（世代の）先頭に立っていけるようにやっていきたい」と野望を胸に抱く。その細野と同じロッテ相手の快投。「なんとか1勝できて、まずは良かった。今年は結果を残したい」と次を見据えた。（鈴木 勝巳）