歌手の工藤静香（55）が初めてロックをテーマにしたアルバムを発売する。この発表に合わせて新たなアーティスト写真も公開。美しい縦ラインが入った腹筋を見せたロックな工藤に仕上がっている。

2年ぶり19作目。タイトルは「Dynamic」で6月24日に発売する。「嵐の素顔」「慟哭」などロック調のヒット曲は多数あるが、アルバム全体のコンセプトに掲げるのは初めてだ。

今年でデビュー39年。現在ツアー中のシンフォニックコンサートではオーケストラをバックに繊細で伸びやかな歌声を披露するなど、歌唱ジャンルの幅の広さを改めて感じさせるようなライブを行っている。一方でバンド演奏をバックに情熱的に歌い上げるパワフルな歌唱も工藤の真骨頂。節目の40周年を前に自身の得意ジャンルに挑戦した。

合わせて公開された写真も長い髪をなびかせてこちらを見つめる力強いまなざしが印象的。「普段からストイックに体づくりを行っている」（レコード会社スタッフ）という美ボディーも相まって作品のコンセプトにばっちりハマった。

これまで中島みゆき（74）、後藤次利（74）、B’zの松本孝弘ら多くの大物アーティストが曲を提供しており、今作もトップアーティストたちが参加。工藤は「素晴らしいクリエーターの方々と感性を重ね合い、自分でも想像していなかったような新しい化学反応が数多く生まれました」と手応え。「皆さんの心にダイナミックに響いたらうれしいです」と期待を口にした。