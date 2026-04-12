「中日３−７阪神」（１１日、バンテリンドームナゴヤ）

待望の一打に、３５歳のベテランはホッと息をついた。２−０の二回２死、阪神・伏見寅威捕手の鋭い打球が三遊間を破る。出場７試合、１４打席目に記録した移籍後初安打だ。「規制がかかっていない打席はできるだけ積極的にと思っている」。ポリシー通り初球から仕掛け、納得の一打となった。

「あいつら、ヤバイっす」と照れ笑いを浮かべたのはベンチの光景だ。タテジマ初安打の記念球は一度、ボールボーイに渡ったが、三塁ベンチの虎ナインが飛び出し、大声を上げて返却を要求。イニング後、無事に熊谷から伏見に手渡された。移籍後まだ間もないが、すっかりチームの一員。後輩からも慕われている様子が伝わってきた。

１点差に詰め寄られた直後の四回は、１死満塁から再び初球を中犠飛としてリードを広げた。

守っても伊原を巧みにリード。初バッテリーとなったが、ブルペンで投球を見て配球のイメージを膨らませていた。「いいなと思ったボールを組み立てて使って、今日はすごくハマった感じ」とニンマリ。プロ１４年目。修羅場をくぐり抜けてきた豊富な経験が、チームに安心感を与えている。