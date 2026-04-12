「中日３−７阪神」（１１日、バンテリンドームナゴヤ）

猛虎打線が爆発した一日だったが、この男の好投も忘れてはいけない。伊原陵人投手は６回６安打１失点で２勝目。再三ピンチを招いたが、抜群の制球力で的を絞らせなかった。

「どんどん攻めていけたというのはよかった」

まずは２点リードの二回だった。無死一塁から村松、木下、大野に対し、３者連続で見逃し三振に斬った。会心の投球にも喜ぶそぶりは一切見せない。淡々と仕事を遂行していった。

三回には２死から花田に本塁打を浴びたが、四回は三者凡退と再び立ち直った。「（味方が）点を取った後、しっかり切ることができた。次はリズム良く、３人で抑える回も増やせれば」と次戦への課題も挙げた。

投球だけではない。伏見の犠飛で再び２点差とした四回２死一、三塁。大野のカットボールを右前へ運び今季初安打。さらにプロ初打点もマークし、自身を援護した。「打席に立つ以上は打ちたい。しっかり食らいついた結果が良いところに飛んでくれた」と満足顔だった。

猛虎打線をけん引した先輩たちを押しのけて、ヒーローインタビューを受けた左腕。虎党の声援を耳にして最高の笑顔が輝いた。「昨年は前半良くて後半ダメだった。今年は完走してキャリアハイできるように」と宣言。とんとん拍子で５勝をマーク後、６連敗を喫した昨季とは、ひと味違うはずだ。