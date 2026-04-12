「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、神戸３−２名古屋」（１１日、ノエビアスタジアム神戸）

西で首位の神戸はＦＷ武藤嘉紀（３３）が決勝点を挙げ、名古屋に３−２で競り勝った。Ｃ大阪はＧ大阪とのダービーを１−０で制した。京都は岡山に５−１で快勝。広島は清水と１−１で突入したＰＫ戦を５−４で制した。東は町田が柏を１−０で下し、水戸は千葉にＰＫ勝ちした。

武藤は雄たけびを上げて駆け回った。サポーターの大歓声に包まれながら満面の笑みを浮かべ、ゴールの余韻をかみしめた。

約１カ月ぶりにピッチに帰還した。後半から出場し、２−２で迎えた後半３６分。クロスから折り返されたボールに反応し、ヘディングで決勝ゴールをたたき込んだ。「かなり集中してボールを待っていた。（相手が）いないコースにボールを置くだけだった」と、冷静に決めたゴールで勝利へと導いた。

２月２７日の福岡戦で右足首をひねって負傷。３月１４日の名古屋戦に出場したが、その後に骨が欠けていることが判明して離脱した。当初は試合に出るまで２カ月かかると言われていたが「やれることは全てやって今日を迎えた」と、チームスタッフや周囲の力を借りて治療に集中。実戦感覚を取り戻した状態で、１６日のアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）準決勝に間に合わせた。

チーム内で故障が相次ぐ中でアジアの頂点に挑む。「けがをしている選手たちの分も背負って勝ちきりたい」と武藤。復活を遂げた背番号１１がチームをけん引する。