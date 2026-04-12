フィギュアスケート男子で五輪を２連覇したプロスケーター、羽生結弦さん（３１）が制作総指揮を務めて単独で出演するアイスショー「ＲＥＡＬＩＶＥ（リアライブ）」が１１日、宮城県利府町のセキスイハイムスーパーアリーナで開幕した。言葉とスケートで物語を紡ぐ「ＩＣＥ ＳＴＯＲＹ ｐｒｏｊｅｃｔ」の番外編で、振付家のＭＩＫＩＫＯさんが演出を担った。公演は１２日まで行われる。

激しい光の点滅の中、歓声に包まれて登場した。羽生さん自身がつづった物語を氷上で表現し「１人で滑り続けるのは、僕にとっては１シーズンぶりだった。自分の新しい価値が生まれてくれればうれしいなと思っている」と語った。

競技者としてのスケート人生と、プロとしての新たな歩み。これまでのプログラムを第１部の「ＲＥＡＬＩＶＥ」には詰め込んだ。「アイスストーリーの中で滑ってきたプログラムを、新しくなってきた自分の体を通して、どう変わったか、今ここに生きていることを見せる」と思いを投影した。

羽生さんが書き下ろした第２部の「ＰＲＥＱＵＥＬ（プリクエル）」では、主人公の白黒の景色が色づいていく物語を赤、青、黄の三原色で表し「いろんな旅路の中でだんだんと外の世界を知って、いろんな感情が芽生えてくるストーリーにしたつもり」とメッセージを込めた。

最後は「Ｔｏ ｂｅ ｃｏｎｔｉｎｕｅｄ ｓｔｏｒｙ ４ｔｈ “ＷＨＩＴＥ…”」とスクリーンに映し出され、続編を予告。「コンセプトはもうできている。次に向けてまた頑張りたい」と笑った。