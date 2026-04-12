◇スーパーフライ級ノンタイトル戦 WBC1位・坪井智也 無効試合 WBC6位ペドロ・ゲバラ（2026年4月11日 両国国技館）

アマ世界王者からプロ転向し、4戦目を迎えた坪井智也（30＝帝拳）は、元世界2階級制覇王者ペドロ・ゲバラ（36＝メキシコ）がバッティングによって試合続行不可能となり、無効試合となった。

まさかの結末だった。2回、右ストレートとともに踏み込んできたゲバラの額が、坪井の頭に当たった。倒れ込み、大の字になったゲバラは立てない。2回23秒で試合終了。「圧倒的に支配して勝つ」と宣言した試合は見せられず、坪井は苦笑いしながらリングを下りた。

21年に日本人では初めて、アマチュアの世界選手権を制した。28歳でのプロ転向で目指すのは、高い技術を武器に「坪井智也という新しいコンテンツをつくること」。25年11月の3戦目では元世界王者のカルロス・クアドラス（メキシコ）に8回TKO勝ち。デビューからわずか1年1カ月でスーパーフライ級でWBCとWBO1位にランクされた。

不本意な結末で次戦は不透明になったが、世界挑戦の可能性もあった。プロ5戦目で世界を獲得すれば、田中恒成に並ぶ日本最速記録だ。「ベルトに興味はない。強い相手とやりたい」と言う坪井は、同級3団体で王座に君臨するジェシー・“バム”・ロドリゲス（米国、帝拳）に特別な感情を持つ。

「まだ自分には知名度がないので、やってくれないでしょう。でも、いつかバムとやりたい」。バムを振り向かせるために「4団体統一」を掲げる坪井のプロでの戦いは、ここからが本番だ。

◇坪井 智也（つぼい・ともや）1996年（平8）3月25日生まれ、浜松市出身の30歳。小6からボクシングを始め、浜松工3年時に国体ライトフライ級準優勝。日大1年時から全日本選手権で同級4連覇。自衛隊に進み、21年世界選手権バンタム級優勝。24年パリ五輪を目指したが、代表入りを逃し、昨年2月に史上2人目のA級プロテスト合格。同年6月のプロ2戦目で初タイトルとなる、WBOアジア・パシフィック・バンタム級王座を獲得。身長1メートル60の右ボクサーファイター。