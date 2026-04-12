◇バンタム級ノンタイトル戦10回戦 〇ホセ・カルデロン 判定 IBF5位・秋次克真●（2026年4月11日 両国国技館）

米国でプロデビューした逆輸入ボクサー、秋次克真（28＝米国）は、ホセ・カルデロン（22＝メキシコ）に判定で敗れ、凱旋試合を飾れなかった。

秋次は初の日本のリングで無念の初黒星を喫した。

序盤は左ボディーやストレートが当たった。だが、2回に偶然のバッティングでカルデロンが右の眉をカット。そこから相手が前に出てくると、終盤は完全に失速。連打を浴びる場面もあり、まさかの判定は0―2で敗れた。

無念の人生初黒星に「自分にガッカリしています。自分のパフォーマンスにガッカリしています。カルデロン選手が強かった」と唇をかんだ。後半のペースダウンについては「削っていこうとしたが、中盤から体が重くて手が出なくて、調整不足です」と話した。

名門の大阪・興国高を中退。「アメリカンドリーム」をつかむため、19歳で単身渡米した異色の経歴の持ち主だ。プロデビューした異国で14戦全てに勝ってきたが、物価高の米国での生活に苦しみ「ここまできついとは正直思わなかった。何回もやめたかった」と明かす。支えになったのは、マッチングアプリで知り合い、23年6月に結婚した6歳年上の妻・アシュリーさん（34）の存在。常に優しく寄り添ってくれた。だが、最愛のパートナーに母国での勝利を届けることはできなかった。

「ちょっとゆっくりして、自分のボクシングを見つめ直して、考え直したい」。ジャパニーズドリームはかなわず、今後については未定となった。

◇秋次 克真（あきつぎ・かつま）1997年（平9）12月8日生まれ、和歌山市出身の28歳。7歳でボクシングを始めた。大阪・興国高ボクシング部に籍を置いていたが中退し、17歳のときに視察のために渡米。一時帰国し資金をためてから19歳で再び米国に渡り、本格的に拠点を移す。18年12月のデビューから14戦を同地のリングで戦った。身長1メートル68の左ボクサーファイター。